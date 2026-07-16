Soccer Gate ส่งต่อโอกาส ก่อนออกเดินทางสู่เวทีระดับประเทศ เพราะ "โอกาส" ของเยาวชน ไม่ควรหยุดอยู่แค่การได้สิทธิ์แข่งขัน

Soccer Gate ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรองเท้าสตั๊ด รองเท้าฟุตซอล และอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ OrtusEight แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาชั้นนำจากประเทศอินโดนีเซีย เดินหน้าสนับสนุนวงการฟุตซอลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ OrtusEight ได้แก่ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย, ด้อล ธีระวัตร แก้ววิลัย ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย และ ก้อง อธิพงษ์ นุ่มพราย เจ้าของรางวัล MVP ฟุตซอลไทยลีก คนล่าสุด
ล่าสุด Soccer Gate และ OrtusEight ได้ร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับ ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ด้วยการสนับสนุน รองเท้าฟุตซอล OrtusEight และชุดแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ 69 ระดับชาติ ครั้งที่ 15
การสนับสนุนในครั้งนี้เกิดขึ้นผ่านการประสานงานของ เพจ Pok Warong ที่ต้องการเชื่อมโยงภาคธุรกิจซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน เข้ากับน้อง ๆ นักกีฬาที่กำลังไล่ล่าความฝันบนเวทีระดับประเทศ
หลังจากทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับข่าวดีจากการอนุมัติให้เข้าร่วมการแข่งขัน ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนก็เข้ามาเติมเต็มความพร้อมของทีม ทั้งในด้านอุปกรณ์การแข่งขันและกำลังใจ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนสามารถลงสนามได้อย่างมั่นใจ
การสนับสนุนครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการมอบรองเท้าหรือชุดแข่งขัน แต่คือการส่งต่อ "โอกาส" ให้กับเยาวชนที่พิสูจน์ตัวเองจนคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้ และสะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน สามารถสร้างคุณค่าให้กับวงการกีฬาไทยได้อย่างแท้จริง
Pok Warong ขอขอบคุณ Soccer Gate ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทย พร้อมหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬารุ่นใหม่อีกจำนวนมาก เพราะทุกก้าวของเยาวชนในวันนี้ อาจเป็นกำลังสำคัญของวงการกีฬาไทยในวันข้างหน้า
ขอเป็นกำลังใจให้ ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สู้เพื่อสถาบัน จังหวัดปัตตานี และภาคใต้ ในการแข่งขันระดับประเทศ
📍 กีฬาอาชีวะเกมส์ 69 ระดับชาติ ครั้งที่ 15
🗓️ 12–15 สิงหาคม 2569
🏟️ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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