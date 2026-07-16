"กุลวุฒิ" หนึ่งเดียวของไทยทะลุ 8 คนขนไก่เจแปน "พิ้งค์-บาส-เฟม" จอดป้ายรอบ 16

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก โชว์ฟอร์มได้เฉียบขาด ไล่ต้อน เจเจ เจสัน เตี๊ยะ มือ 29 ของโลก จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-11, 21-16 ทะลุรอบ 8 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว แบดมินตัน เจแปน โอเพ่น 2026 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปดวลกับ ยูชิ ทานากะ มือ 19 ของโลก จากญี่ปุ่น และกลายเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่เข้าถึงรอบดังกล่าว
ประเภทชายเดี่ยว รอบ 16 คนอีกคู่ "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 18 ของโลก พ่าย โคได นาราโอกะ มือ 11 โลก จากญี่ปุ่น ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-10 , 16-21 , 16-21
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 23 ของโลก สู้สุดใจ แต่ต้านความเก๋าของ อากาเนะ ยามากูชิ มือ 3 โลกจากญี่ปุ่น ไม่ไหว พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-17, 15-21, 11-21
ขณะที่คู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก พลาดท่าพ่ายให้กับ หยาง โปซวน และ หวู หลิงฟาง จากไต้หวัน ไป 0-2 เกม 16-21, 16-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 16 คู่