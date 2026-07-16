เทคบอลไทยเต็มสูบส่งผู้เล่นระดับแชมป์โลก ล่า 3 ทองเอเชียนเกมส์

เทคบอลไทยจัดทัพใหญ่เต็มอัตราศึกลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นำโดย “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง คู่หญิงมือ 1 โลกและแชมป์โลกล่าสุด และยังมีรองแชมป์โลกคู่ชายและคู่ผสมลงล่าเหรียญทองด้วย สมาคมกีฬาเทคบอลฯ ยันนักกีฬาแกร่งสุดขีด หลัง กกท. ช่วยเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบเต็มพิกัด ตั้งเป้าหมายใหญ่ 3 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดทีมเทคบอลไทยยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สร้างผลงานคว้า 3 เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
พลตรีหญิงปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมว่า กีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ได้รับการบรรจุชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรก มีแข่งขัน 5 ประเภท คือ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม เงื่อนไขคือแต่ละชาติจะส่งเข้าร่วมได้ 3 ประเภทเท่านั้น (ยกเว้นเจ้าภาพส่งได้ครบ 5 ประเภท) โดยสมาคมฯ พิจารณาแล้วจะส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดเข้าแข่งขันในประเภทคู่หญิง, คู่ชาย และคู่ผสม ซึ่งเป้าหมายเดียวของทีมคือ ต้องคว้าให้ได้ทั้ง 3 เหรียญทอง
สำหรับรายชื่อนักกีฬาเทคบอลชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 มีดังนี้ ประเภทคู่หญิง “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ “หยก” จุฑาทิพย์ กันทะธง คู่มือ 1 ของโลกและแชมป์โลกปี 2025, ประเภทคู่ชาย “สอ” สรศักดิ์ เทาศิริ กับ “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง คู่รองแชมป์โลก 2025 และประเภทคู่ผสม “นิด” สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ “ต้น” พักตร์พงษ์ เดชเจริญ คู่มือ 2 ของโลก และรองแชมป์โลก 2025
“สมาคมฯ จะพยายามอย่างเต็มที่และไม่ประมาท เพื่อเป้าหมาย 3 เหรียญทอง โดยคู่แข่งที่มองข้ามไม่ได้ คือ เจ้าภาพญี่ปุ่น อิรัก เกาหลีเหนือ อินโดนีเซีย และเมียนมา ส่วนเรื่องกฎและกติกาบางข้อที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นั้นไม่ใช่ปัญหา เพราะนักกีฬาของเราเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ” พลตรีหญิงปรียาภัสสร์ กล่าว
เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า การฝึกซ้อมของทีมเทคบอลไทย นอกจากจะเน้นเรื่องของทักษะ เทคนิค และแท็คติกในการเล่นแล้ว สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งต้องขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้นักกีฬามีความฟิตสมบูรณ์มากขึ้นจากศึกชิงแชมป์โลก เมื่อปลายปี 2025 โดยเรื่องของจิตวิทยากีฬา ที่ได้ ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร มาช่วยดูแล ถือว่าสำคัญมาก ๆ เพราะช่วยให้นักกีฬารู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหากอยู่ในช่วงเวลาที่กดดัน หรือตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ถึงตอนนี้นักกีฬาของเราได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมแล้วที่จะไปสร้างความสำเร็จในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้