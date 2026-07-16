เจ็ตสกีชูโมเดล กีฬาเศรษฐกิจ ปั้น1,000ล้าน ที่เวิลด์คัพ ดูดเม็ดเงินสะพัดเข้าไทย จุดแข็ง “เจ้าของเกมโลก”

เจ็ตสกีโมเดล ใช้การพัฒนากีฬาสร้างประโยชน์ชาติด้านเศรษฐกิจอย่างล้ำหน้าขึ้นสุด โดย WGP#1 เฉลยโจทย์ ลุยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ใช้เวลา 7 ปี ไต่ขึ้นเป็น “เจ้าของเกมโลก” เพื่อสร้างประโยชน์กีฬาชาติไทยแบบครบวงจร ล่าสุด ประธานเจ็ตสกีโลก WGP#1 มั่นใจจะปั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชาติไทยแตะ 1,000 ล้านบาท ให้ทัวร์นาเม้นท์เวิลด์คัพ ที่พัทยา ภายในปี 2570 หลังจากเปิดเกมชิงแชมป์โลกสนามแรกที่ยุโรปตะวันออก ประเทศบัลแกเรีย ประสบความสำเร็จทางการตลาดกีฬาไปอีกขั้น เน้นย้ำเพราะไม่มีของฟรีหล่นจากฟ้า กีฬาไทยต้องดีจริงบนเวทีโลก และพัฒนา IP จึงจะสร้างความแข็งแกร่งได้จริง
นายปริเขต สืบสหการ ประธานเจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า ล่าสุด การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ที่เปิดฤดูกาลสนามที่ 1 จาก 3 สนามที่ประเทศบัลแกเรีย ยุโรปตะวันออก ประสบความสำเร็จทางการตลาดกีฬาไปอีกขั้น โดย WGP#1 ได้สร้างเกมและคอนเท้นท์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของเกมเจ็ตสกีโลก ส่วนด้านรัฐมนตรีกีฬา และนายกเทศมนตรีของเมืองก็ให้การตอนรับในฐานะเจ้าภาพอย่างอบอุ่น มิติใหม่หรือนวตกรรมกีฬาครั้งนี้ คือ ไทยไม่ใช่แค่ส่งนักกีฬาแข่งขัน แต่ประเทศไทยเป็นเจ้าของเกมโลก ซึ่งยกระดับสถานะความเชื่อถือกีฬาไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ
การมุ่งเป็นเจ้าของเกมโลก หรือ Thai-Global Sport IP นั้น จะช่วยพัฒนากีฬาไทยให้ล้ำหน้าแบบครบวงจร ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพทัวร์นาเม้นท์ภายในประเทศ การพัฒนาฝีมือนักกีฬา การสร้างชื่อเสียงความเป็นเลิศระดับโลกของนักกีฬาทั้งการแข่งขันระดับสมัครเล่นและอาชีพ บทบาทใหม่ที่กีฬาไทยขึ้นเป็นผู้บริหารกีฬาโลก ส่งผลต่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาส่งออก การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย รวมถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชาติไทยแตะ 1,000 ล้านบาท ให้ทัวร์นาเม้นท์เวิลด์คัพ ที่เมืองพัทยา ภายในปี 2570
กลยุทธ์และความลึกซึ้งของแผนงานพัฒนากีฬาเจ็ตสกีไทย จำเป็นต้องออกไปสร้างความเชื่อถือ และสร้างชื่อเสียงประเทศไทยให้เกิดการยอมรับ ในวงการกีฬานานาชาติ เพราะความจริง นักกีฬาในชาติที่มีความเจริญทางกีฬาสูงจะเชื่อถือมาตรฐานยุโรป และสหรัฐฯ แต่ไม่ให้ความเชื่อถือไทย โดยเฉพาะไทยไม่เคยต่อสู้เรื่อง IP กีฬามาก่อนเลย เมื่อ WGP#1 ประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างคอนเท้นท์ระดับโลก จึงเป็นศักยภาพขับดันให้นักกีฬาก็อยากมาแข่งชิงชนะเลิศในเมืองไทย ผู้ติดตามกองเชียร์ก็อยากมา ยกระดับคุณภาพทัวร์นาเม้นท์กีฬาของไทยอย่างแท้จริง
การนำเข้านักกีฬาทั่วโลก เฉพาะส่วนนี้ทุกคนต้องส่งเรือแข่งเข้ามา ส่งทีมงานนานาชาติเข้ามาร่วมกว่า 3,000 คนต้องออกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกินกว่า 175,000 บาทต่อหัว ซึ่งจ่ายกันมาเองทั้งหมด เป็นการนำเข้าเงินตราต่างประเทศได้อย่างมาก ตามด้วยกลุ่มผู้ชมในวงการเจ็ตสกีโลก แฟนกีฬาและกองเชียร์ ทั้งหมดตอบโจทย์ว่า เจ็ตสกีโมเดล พลิกจากกีฬาเล็กๆ มาสร้างประโยชน์ให้ชาติอย่างมหาศาลเกินตัวได้อย่างไร เพราะกีฬาไทยต้องดีจริงบนเวทีโลก จึงจะสามารถพัฒนากีฬาได้แข็งแกร่ง