“สปีด” แฟนพันธุ์แท้พี่โด้ วอน “ยามาล” หยุดเมสซี่ สร้างตำนานแชมป์โลกสมัย 2

ไอโชว์สปีด (IShowSpeed) สตรีมเมอร์ชื่อดังและแฟนพันธุ์แท้ของ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เผยระหว่างไลฟ์สด ฝากความหวังไปถึง ลามีน ยามาล ให้ช่วยหยุดทีมชาติอาร์เจนตินาของ ลิโอเนล เมสซี่
ทั้งนี้ สปีด แสดงความกังวลว่า หากเมสซี่สามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ได้สำเร็จ จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับการถกเถียงเรื่องนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ซึ่งเป็นประเด็นที่แฟนบอล เมสซี่ และ โรนัลโด้ ยังคงถกเถียงกันมานานหลายปี
แม้จะเป็นเพียงสีสันจากโลกออนไลน์ แต่ทุกครั้งที่ “สปีด” ปรากฏตัวในฟุตบอลโลก เขามักกลายเป็นไวรัลจากความคลั่งไคล้ในตัวโรนัลโด้ และท่าทีที่มีต่อเมสซี่ จนถูกแฟนบอลทั่วโลกจับตามอง ซึ่งงานนี้แฟนบอลสาย CR7 จึงต้องฝากความหวังไว้ที่ “ยามาล” ดาวรุ่งทีมชาติสเปน ว่าจะเป็นคนหยุดเมสซี่ไม่ให้เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ได้หรือไม่