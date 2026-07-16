กกท. จัดใหญ่ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" ที่จันทบุรี คาดสะพัด 50 ล้าน

กกท. ผนึก จ.จันทบุรี จัดใหญ่กีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ที่เซ็นทรัลเมืองจันท์ 24-26 ก.ค. เต็มอิ่มครบทุกกิจกรรม ชมแข่งขันมวยไทย, วิ่งมินิมาราธอน, บาสเกตบอล 3x3 ช็อปมหกรรมสินค้าท้องถื่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน เติมความสุขกับศิลปินชื่อดังขึ้นเวทีเรียกเสียงกรี๊ด คาดทำรายได้สะพัด 50 ล้านทั่วจังหวัด
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่จันทบุรี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (SAT Sports Tourism Festival 2026) โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายธวัชชัย นามสมุทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค กกท. ร่วมแถลงท่ามกลางสื่อมวลชนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (SAT Sports Tourism Festival 2026) ประจำปีงบประมาณ 2569 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (SAT Sports Tourism Festival 2026) จะประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ กีฬามวยไทยอาชีพ, กีฬาวิ่งมินิมาราธอน และกีฬาบาสเกตบอล 3x3 พร้อมด้วยกีฬาสาธิตประเภทกีฬาเชียร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Sports Entertainment Expo เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยว อาทิ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม การแสดงของศิลปิน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกายสำหรับทุกช่วงวัย โดยการจัดงานยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว เพิ่มการใช้จ่ายในพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศที่มีสถานที่น่าท่องเที่ยวอาทิ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย, ชุมชนริมน้ำจันทบูร, อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ฯลฯ เป็นต้น
กกท.โดยฝ่ายกีฬาภูมิภาค ซึ่งขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาไม่เพียงแต่ดึงดูดนักกีฬา และผู้ติดตามชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเท่านั้น หากแต่ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจการสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกมีการผันแปรนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้แรงงานชาวไทยถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก สู่แรงงานคืนถิ่นส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะอยู่นานกว่าปกติหรืออย่างถาวร รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ไม่แน่นอน และค่าครองชีพในเขตเมืองที่ปรับสูงขึ้น การแข่งขันสูงปัจจัยเหล่านี้ทำให้แรงงานเลือกที่จะหางานและสร้างอาชีพในบ้านเกิด ในจังหวัดที่มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมืองหน้าด่าน ติดเขตชายแดน แหล่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนฯ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบเพื่อต่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปี และกระจายรายได้สู่จังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เปิดเผยว่า จ.จันทบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมในการจัดกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว มีทะเล ภูเขา แหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมาย กกท.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจันทบุรีเป็นอย่างดีในการจัดงาน ไฮไลต์ในงานคือ การวิ่ง 10 กม. ที่จะวิ่งผ่านเส้นทางสำคัญของ จ.จันทบุรี ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม นอกจากนี้ยังมีบาสเกตบอล 3X3 มีมือระดับทีมชาติมาร่วม มีการแข่งขันมวยไทย จากการประกบคู่ของโปรโมเตอร์ดัง มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ มีคอนเสิร์ตของนักร้องดังอย่าง ลำไย ไหทองคำ, ก้อง ห้วยไร่, พาราด็อกซ์
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า กกท.ประทับใจในกระแสการตอบรับจากประชาชนน จ.จันทบุรีอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับรายงานว่า แค่เปิดรับสมัครนักวิ่ง 5 นาทีเต็มหมด แสดงให้เห็นว่าคนอยากมาร่วมกิจกรรม ต้องชมเชยจันทบุรี ที่โปรโมทการจัดงานได้ดีในก่อนหน้านี้เลยมีกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยม
“ผมหวังว่ากีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ที่จันทบุรี จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และจะเป็นโมเดลเชื่อมโยงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดต่างๆ ต่อไปในอนาคต” รองผู้ว่าการ กกท.กล่าว
นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ของดีจังหวัดจันทบุรีมีเยอะมาก ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานคือ วิ่งรอบตัวเมืองจันทบุรี มีอาหาร มีสมุนไพรดังอย่างกระวาน อาหารพื้นเมือง ขนมอร่อย การจัดงานกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก จะมอบส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา เราจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดี เรื่องความพร้อมเรายืนยันเราพร้อม 100 % ความปลอดภัยในการวิ่ง จุดปฐมพยาบาล เส้นทางวิ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด