"จูด" ฟิวส์ขาดตบหัวแข้งฟ้าขาว หลังอังกฤษฝันสลายชวดเข้าชิงบอลโลก 2026

เกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ จบลงด้วยชัยชนะของอาร์เจนตินา ที่พลิกแซงอังกฤษ 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่ไฮไลต์หลังเกมกลับกลายเป็นเหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่างนักเตะทั้งสองทีม
ภาพจากการถ่ายทอดสดเผยให้เห็นว่า จูด เบลลิงแฮม กองกลางทีมชาติอังกฤษ เดินเข้าไปเผชิญหน้ากับ วาเลนติน บาร์โก ตัวสำรองของอาร์เจนตินา ก่อนใช้มือตบบริเวณด้านหลังศีรษะของคู่กรณี ทำให้บรรยากาศหลังเกมตึงเครียดทันที นักเตะจากทั้งสองฝ่ายต่างกรูเข้ามาปะทะคารม ขณะที่สตาฟฟ์และเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้ามาแยกสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย
คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย พร้อมจุดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก โดยแฟนบอลส่วนหนึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแข้งทีมชาติอังกฤษ และอาจถูกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่อีกด้านมองว่าเป็นเพียงการระบายอารมณ์หลังความผิดหวังจากการตกรอบ