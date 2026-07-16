“รูนีย์” จามยับ “ทูเคิล” จวกสิงโตปอดแหกเอาแต่อุด ชี้แท็คติกหลัง 5 ดับฝันทีมตัวเอง

ควันหลงหลังเกมดราม่าระดับ 5 ดาว ฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่ทีมชาติอาร์เจนตินา พลิกนรกกลับมาแซงชนะ ทีมชาติอังกฤษ ไปอย่างเหลือเชื่อ 2-1 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ล่าสุด เวย์น รูนีย์ ตำนานดาวยิงสิงโตคำราม ได้ออกมาวิจารณ์แท็กติกของ โธมัส ทูเคิล กุนซือคนปัจจุบันผ่านทาง BBC แบบตรงไปตรงมา
รูนีย์ แสดงความไม่เข้าใจกับการตัดสินใจของ ทูเคิล ที่เลือกสั่งให้ อังกฤษลงไปอุดและทิ้งเกมรุก โดยถอยร่นลงไปตั้งรับลึกจนทำลายความได้เปรียบของตัวเอง
"ผมไม่รู้ว่าเขา (ทูเคิล) คิดอะไรอยู่ ถึงทำให้ทีมที่กำลังได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบ เขาส่งเซนเตอร์ฮาล์ฟลงสนามถึง 5 คน ลงไปอยู่ในกรอบเขตโทษทั้งหมด แต่ อาร์เจนตินา ไม่เปิดบอลเข้าไป และเลือกแผนยิงไกลแทน และมันได้ผล"
นอกจากนี้ อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษยังได้ตอกย้ำถึงความผิดพลาดของ เจด สเปนซ์ แนวรับรุ่นน้อง และชี้ให้เห็นว่า “เมสซี่” โชว์คลาสระดับโลก ในวัย 39 ปี ให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งด้วยการทำ 2 แอสซิสต์พาทีมโกงตาย
"เจด สเปนซ์ เขาประมาท เมสซี่ แค่ช่วงเวลาสั้นๆ และเปิดโอกาสให้ เมสซี่ ได้เปิดบอลแบบนั้น และก็ได้ประตูในช่วงเวลาที่คุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ผมถึงบอกว่า เราไม่ควรประมาท เมสซี่ แม้แต่วินาทีเดียว"
ความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้ฝันการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ 60 ปีของอังกฤษต้องพังทลายลงด้วยน้ำมือและแท็กติกของตัวเอง ขณะที่ อาร์เจนพลิกนรกเข้าชิงฟุตบอลโลก 2026 โดยจะไปป้องกันแชมป์กับ สเปน ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค.นี้ ตามเวลาไทย