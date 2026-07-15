พูดแล้วไม่คืนคำ! ครีเอเตอร์หนุ่มยอม “อมขี้หมา” เซ่นฝรั่งเศสพ่ายสเปนในบอลโลก

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความฮือฮาอย่างมาก เมื่อ "ronin_olo" หรือ “โรนิล” ศรายุทธ เพ็ชรปัญญา คอนเทนต์ครีเอเตอร์หนุ่มคนดัง เลือกที่จะพิสูจน์ความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง ด้วยการทำตามสัญญา “อมขี้หมา” หรือ อุจจาระสุนัข หลังทัพตราไก่ ฝรั่งเศส พลิกพ่าย สเปน 0-2 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ
เหตุการณ์นี้แม้จะดูเป็นเรื่องตลก เพราะดูสุดโต่งในสายตาใครหลายๆคน แต่ในอีกมุมหนึ่งถือว่าสะท้อนถึงการรักษาสัจจะและการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองประกาศไว้ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งบนโลกโซเชียลยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนมักพูดอะไรออกไปโดยไม่คิด และเลือกที่จะลบโพสต์หนีเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คิด
อย่างไรก็ตาม บทเรียนนี้ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆ เพราะล่าสุดเจ้าตัวขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง คราวนี้แท็กทีมท้าเดิมพันครั้งใหม่ในเกมหยุดโลกคืนนี้ระหว่าง อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา โดยเลือกเชียร์ฝั่งฟ้าขาว พร้อมยื่นเงื่อนไขเดิมว่าหากแพ้จะยอมทำ (อมขี้หมา) อีกรอบ แต่ถ้าชนะเพื่อนในกลุ่มที่เชียร์ฝั่งตรงข้ามต้องเป็นคนรับผิดชอบแทน
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีให้กับสังคมว่า "คำพูดเป็นนายเรา”โดยการพนันหรือการท้าทายด้วยสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ ก็อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและก็มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ