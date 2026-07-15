กะจะข่มเขาแต่โดนซะเอง! กองเชียร์อาร์เจนตินาเผาธงชาติผิดผืน แฟนผู้ดีได้ทีขยี้คืนไล่ไปเรียนภูมิศาสตร์

กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดก่อนเกมบิ๊กแมตช์ฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศระหว่าง อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา หลังกลุ่มกองเชียร์ฟ้าขาว ที่หวังจะโชว์ความโหดข่มขวัญคู่ปรับตลอดกาล ด้วยการจุดไฟเผาธงชาติโชว์กล้อง แต่ดันกลายเป็นตัวตลกให้แฟนบอลทั่วโลกขยี้ซ้ำ เพราะดันหยิบธงผิดผืน ไปเผาธงสหราชอาณาจักรแทนที่จะเป็นธงชาติอังกฤษ
เหตุการณ์ปล่อยไก่หม้อใหญ่เกิดขึ้นในเมืองเอสโกบาร์ ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อแฟนบอลกลุ่มหนึ่งพากันออกมาร้องเพลงด่าทอและจุดไฟเผาธงเพื่อระบายความแค้นทางประวัติศาสตร์และเกทับทัพสิงโตคำราม ก่อนเกมนัดสำคัญ แต่ทว่าภาพที่ปรากฏในคลิปไวรัลกลับกลายเป็นการเผาธงยูเนียนแจ็ค ซึ่งเป็นธงของสหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก ทีมชาติอังกฤษลงแข่งขันแยกต่างหากภายใต้ธงเซนต์จอร์จครอส ที่เป็นรูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาวเท่านั้น งานนี้ทำเอาแฟนบอลอังกฤษและชาวเน็ตทั่วโลกกุมขมับ พร้อมใจกันคอมเมนต์ถล่มและขยี้ประเด็นนี้จนกลายเป็นมีมเต็มโซเชียล
โดยมีทั้งคอมเมนต์เชิงไล่ให้ไปเรียนภูมิศาสตร์ รวมถึงโพสต์ถาม สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ มีงง เพราะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรด้วย และขยี้ว่า ถ้าแยกธงชาติยังไม่ได้ คืนนี้ในสนามพวกเขาก็น่าจะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าลูกฟุตบอลอยู่ไหน