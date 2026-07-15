กรุงเทพคริสเตียนเชือดเทพศิรินทร์ เข้าตัดเชือกบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026

“ชงโคม่วงทอง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เชือด “ลูกแม่รำเพย” เทพศรินทร์ 1-0 จากประตูโทนของ “จอมพล หอมบุญมา” ตั้งแต่ 3 นาทีแรก ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับ “เจ้าสัวน้อย” อัสสัมชัญธนบุรี ขณะที่ "ฉลามชลจูเนียร์" เฉือน "สิงห์สะพานปลา" สุดมัน 3-2 ผงาดรอบรองชนะเลิศ ไปดวลกับ "แชมป์เก่า" สวยกุหลาบวิทยาลัย ใน "ศึกกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" 18 ปี ก
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" เดินทางมาถึงรอบน็อกเอาต์ (แพ้ตกรอบ) แล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ในรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย ดวลแข้งที่สนามศุภชลาศัย คู่แรก “ชงโคม่วงทอง” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แชมป์กลุ่ม C พบกับ “ลูกแม่รำเพย” โรงเรียนเทพศิรินทร์ อันดับ 2 ของกลุ่ม D
เริ่มครึ่งแรก เพียงแค่ 3 นาที กรุงเทพคริสเตียน ขึ้นนำรวดเร็ว จากการตามไปซ้ำมุมแคบลูกยิงติดเซฟของตัวเองของ จอมพล หอมบุญมา จากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมรุกกันสนุก แต่ไม่มีประตูเพิ่ม จบ 45 นาทีแรก “ชงโคม่วงทอง” นำอยู่ 1-0
เข้าสู่ครึ่งหลัง เกมเป็นไปอย่างสูสี แต่ไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม กรุงเทพคริสเตียน จึงเอาชนะเทพศิรินทร์ ไปหวุดหวิด 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ “เจ้าสัวน้อย” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ต่อไป
ส่วนอีกคู่ "ฉลามชลจูเนียร์" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แชมป์กลุ่ม D พบกับ "สิงห์สะพานปลา" โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รองแชมป์กลุ่ม C ครึ่งแรก วัดสุทธิฯ ขึ้นนำ 1-0 จาก พิชิตชัย แสนรี นาทีที่ 12 จากนั้น อัสสัมชัญศรีราชา ตามตีเสมอ 1-1 จาก รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง นาทีที่ 45+2
จากนั้นครึ่งหลัง นาทีที่ 48 "ฉลามชลจูเนียร์" แซงนำ 2-1 จาก ธัญวิสิฎฐ์ ตามัน แต่ "สิงห์สะพานปลา" ตามตีเสมอ 2-2 จาก พิพัฒน์ เสาวดี นาทีที่ 64 ท้ายเกมนาทีที่ 83 อัสสัมชัญศรีราชา มาได้ประตูชัย จากการยิงฟรีคิกของ เดชาธร กลิ่นเดช จบเกมจึงเอาชนะไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ "ชมพู-ฟ้า" สวนกุหลาบวิทยาลัย แชมป์เก่า ต่อไป