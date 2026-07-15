แฟนอาร์เจนฯผุดพิธีกรรม ยัดสติ๊กเกอร์รูป “เคน-จูด” ใส่ช่องฟรีซ สะกดให้เท้าบอดนัดตัดเชือกบอลโลก

แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาผุดพิธีกรรมสุดแปลกตามความเชื่อโชคลาง ด้วยการนำสติกเกอร์รูปนักเตะทีมชาติอังกฤษไปแช่ในช่องฟรีซของตู้เย็น เพื่อหวังทำลายสมาธิและทำให้แข้งผู้ดี "เท้าบอด" ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ การกระทำดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งไวรัลสุดฮือฮาบนโลกออนไลน์ ณ เวลานี้
สำนักข่าวระดับโลกอย่าง รอยเตอร์ส ได้รายงานเกาะติดกระแสความเชื่อนี้ จากกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โดยระบุว่า วัฒนธรรมดังกล่าวเรียกว่า "คาบาลา" หรือเคล็ดลางนำโชคที่ฝังรากลึกในหัวใจของแฟนบอลแดนฟ้าขาว ซึ่งพวกเขารวมพลังกันทำสิ่งนี้ก่อนเกมบิ๊กแมตช์ที่อาร์เจนตินาต้องดวลกับอังกฤษ
แฟนบอลรุ่นเยาว์อย่าง อิเนส มูตรี สาวน้อยวัย 13 ปี เผยกับผู้สื่อข่าวว่า เธอได้นำสติกเกอร์ของ แฮร์รี่ เคน ดาวยิงกัปตันทีมสิงโตคำราม ไปยัดใส่ช่องแช่แข็งเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับแฟนบอลคนอื่นๆ ที่พร้อมใจกันส่ง จู๊ด เบลลิงแฮม และแข้งตัวอันตรายของอังกฤษเข้าไปนอนหนาวในตู้เย็นตามๆ กัน โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยสกัดความร้อนแรงและทำให้เล่นไม่ออกในสนาม
กระแส "มนต์ดำตู้เย็น" นี้ลามไปไกลถึงในโลกโซเชียลมีเดียของชาวอาร์เจนไตน์ โดยมีการใช้ AI เจนภาพกราฟิกขบวนการนักเตะอังกฤษถูกสตาฟฟ์แช่แข็งอยู่ในก้อนน้ำแข็งยักษ์เพื่อบล็อกฟอร์มกันอย่างสนุกสนาน
งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่า พิธีกรรมตู้เย็นช่องฟรีซของทัพฟ้าขาว จะสามารถหยุดความร้อนแรงของสิงโตคำรามได้จริง หรือจะกลายเป็นเรื่องตลกให้แฟนบอลฝั่งอังกฤษได้ล้อเลียนหลังจบเกม โดยอาร์เจนตินา แชมป์เก่า มีคิวลงเตะกับทีมชาติอังกฤษ ในรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับช่วงเช้าตรู่วันที่ 16 ก.ค.69 ตามเวลาไทย
ภาพ : reuters