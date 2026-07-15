“ซ้อก้าด” เลือกแล้ว หยิบเสื้ออังกฤษดีไอวาย ก่อนตัดเชือกบอลโลกกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินา

“อาถรรพ์ซ้อก้าด” ดาว TikTok และเจ้าของแบรนด์บิวตี้ชื่อดัง จะทำงานอีกไหม ล่าสุด “ซ้อก้าด” ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ ลงคลิปดีไอวายเสื้อบอลแล้ว โดยเลือกหยิบเสื้อทีมชาติอังกฤษ มาตัดเย็บเป็นแฟชั่นสุดน่ารัก เซ็กซี่ในสไตล์ตนเอง
ก่อนหน้า “ซ้อก้าด” หยิบเสื้อทีมชาติใดมาดีไอวาย ดีไซน์เป็นแฟชั่นปุ๊ป ทีมนั้นมักจะพ่ายแพ้และตกรอบในฟุตบอลโลก 2026 หมด ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น, บราซิล, โปรตุเกส, นอร์เวย์ ล่าสุดฝรั่งเศส ซึ่งทุกทีมล้วนพ่ายแพ้และตกรอบทั้งสิ้น จะมีเพียงอาร์เจนตินา ทีมเดียว ที่เลือกชุดทีมมาดีไซน์เป็นแฟชั่น แต่ทีมยังคงดวงแข็ง อยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์โลก
สำหรับ อังกฤษ มีคิวลงดวลกับ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ในรอบตัดเชือก ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค.นี้ งานนี้แฟนๆต้องมาลุ้นกันอาถรรพ์ซ้อก้าดจะเฮี้ยนไม่เลิก หรือจะถูกพลพรรคแข้งสิงโตคำรามทำลายให้พังทลายลงในแมตช์นี้ พร้อมเข้าไปลุ้นแชมป์โลกเป็นสมัยที่ 2 ในประวัติศาสตร์