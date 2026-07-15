ฟีฟ่าพลิกโฉมนัดชิงบอลโลก พักครึ่ง 30 นาทีหลีกทางจัดคอนเสิร์ต ยัน “ทรัมป์" มอบถ้วยแชมป์

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วโลกอีกครั้ง หลังเตรียมปรับกฎครั้งประวัติศาสตร์เกมนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคมนี้ (ตามเวลาไทย) ด้วยการขยายเวลาพักครึ่งจากเดิม 15 นาที เพิ่มเป็น 25-30 นาที เพื่อรองรับมหกรรมคอนเสิร์ต "ฮาล์ฟไทม์โชว์" เต็มรูปแบบ
มีรายงานว่าตัวแม่ระดับตำนานอย่าง ชากีรา รวมถึง มาร์ดอนนา และ จัสติน บีเบอร์ จะร่วมระเบิดความมันส์ ซึ่งแม้จะสร้างความฮือฮาในแง่มูลค่าการตลาด แต่แฟนบอลสายอนุรักษ์นิยมกลับมองว่าอาจทำให้โมเมนตัมและจังหวะของเกมฟุตบอลเสียไป
นอกจากนี้ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ยังได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ในฐานะเจ้าภาพร่วม จะเป็นผู้ทำหน้าที่ขึ้นมอบถ้วยแชมป์โลกฟีฟ่า เวิลด์คัพ ให้กับทีมผู้ชนะในนัดชิงชนะเลิศ
การประกาศดังกล่าวสร้างเสียงแตกในหมู่แฟนบอลอย่างรุนแรง โดยหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์ว่า ฟีฟ่ากำลังพยายามเอาใจและใช้มหกรรมกีฬาเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับผู้นำสหรัฐฯ มากจนเกินงาม