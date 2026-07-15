รมว.กีฬา เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทย ยกระดับนักกีฬา–สร้างอุตสาหกรรมกีฬา ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการปฏิรูปด้านการกีฬาของประเทศ โดยระบุว่า กระทรวงฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านกีฬา เพื่อยกระดับการพัฒนานักกีฬา กีฬาอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมผลักดันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบโจทย์การพัฒนากีฬาในระยะยาว
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างกระทรวงกีฬา โดยยังคงมีกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่ากรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในทุกมิติด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อดูแลระบบนิเวศกีฬา (Sports Ecosystem) ส่งเสริมกีฬาอาชีพ การลงทุน และการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร
ในด้านการสนับสนุนสมาคมกีฬา กระทรวงฯ จะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานที่เหมาะสม โดยจะไม่มีสมาคมกีฬาใดไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป พร้อมใช้เกณฑ์ประเมินจากผลงานและหลักธรรมาภิบาลในการจัดระดับสมาคมกีฬา (Tier 1, Tier 2 และ Tier 3) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความเป็นธรรม โปร่งใส และสะท้อนผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังผลักดันระบบโอนเงินสนับสนุนตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความคล่องตัว และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในวงการกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเตรียมจัดลีกเยาวชนในชนิดกีฬาหลัก เช่น ฟุตบอลและวอลเลย์บอล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมีแผนเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมนี้ พร้อมยืนยันการสนับสนุน E-Sports ในฐานะกีฬาอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ
นายสุรศักดิ์ ย้ำว่า การปฏิรูปครั้งนี้มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกีฬาไทยทั้งระบบ ตั้งแต่การสร้างนักกีฬาเยาวชน การพัฒนากีฬาอาชีพ ไปจนถึงการผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต