”วิว” เฉือนอินเดีย “พิ้งค์” ไม่พลาด “หมิว” คว้าชัย ก่อนเจ็บต้องถอนรอบ 16 คนขนไก่เจแปน

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และมือ 2 ของรายการ ประเดิมสนามหืด ก่อนเฉือน อายุช เชตตี มือ 24 ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกม 21-19, 23-25 และ 21-15 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน เจแปน โอเพ่น 2026 ทัวร์นาเมนต์ระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่ญี่ปุ่น ไปพบ เจีย เฮง เจสัน เตี๊ยะ มือ 29 ของโลกจากสิงคโปร์
ด้านหญิงเดี่ยว รอบแรก "พิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งสาวไทย มือ 23 ของโลก เอาชนะ เนสลีฮาน อาริน มือ 29 ของโลก จากตุรกี 2-0 เกม 21-13, 21-13 ผ่านเข้ารอบ 16 คนไปเจอ อากาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก เจ้าถิ่นจากญี่ปุ่น
ส่วน "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ลงเล่นรอบแรก เอาชนะ ชิว ปินเชียน มือ 12 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-14, 21-16 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ คิม กาอึน มือ 14 ของโลก จากเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา “หมิว“ ได้แจ้งถอนตัว เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ คิม กาอึน คู่ต่อสู้ในรอบ 16 คนสุดท้ายจะชนะผ่าน และเข้าไปยืนรอในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ขอบคุณภาพ : BadmintonPhoto