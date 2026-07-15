ส่องเวทีลูกหนังขาสั้น สังเวียนสตาร์ทความฝันของเจเนอเรชันใหม่สู่ระดับโลก ผ่าน DPE x Haier CUP 2026

ในปี 2026 โลกกำลังโฟกัสไปที่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างการแข่งขันฟุตบอล ที่สื่อถึงพลังของผู้คนจากทั่วโลก แม้จะมีจุดเริ่มต้นแตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างมีความฝันเดียวกัน คือการก้าวไปให้ไกลที่สุดบนเส้นทางของตัวเอง แนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนเวทีฟุตบอลโลก หากยังสะท้อนภาพของเยาวชนไทยอีกหลายพันคนที่กำลังฝึกซ้อม ลงแข่งขัน และค่อย ๆ เดินตามความฝันของตัวเองในทุกวัน
ด้วยแนวคิดเดียวกันนี้ DPE x Haier CUP 2026 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไฮเออร์ ประเทศไทย และกรมพลศึกษา จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดี แต่เป็นสนามที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้เรียนรู้ เติบโต และพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองผ่าน
การแข่งขัน เพราะทุกทีมที่ลงสนามต่างเริ่มต้นจากความฝันเดียวกัน คือการก้าวไปให้ไกลที่สุดบนเส้นทางลูกหนัง ขณะเดียวกันเส้นทางสู่การเป็น “แชมป์” ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว หากเกิดจากวินัย การฝึกฝน และการเรียนรู้จากทุกบททดสอบ เช่นเดียวกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ แชมป์เก่าของรายการ ปี 2025 ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงหนึ่งในทีมผู้เข้าแข่งขัน ก่อนค่อยๆ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์จากการพัฒนาตัวเองในทุกแมตช์ และกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนว่า เบื้องหลังความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่สกอร์บนกระดานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากบทเรียนที่นักเตะได้เรียนรู้ระหว่างทาง ทั้งการเป็นผู้นำ การมีวินัย และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ติดตัวพวกเขาไปไกลกว่าผลการแข่งขัน
สำหรับ “น้องมาร์ค” ธนวิชญ์ สุขยานี กัปตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาที่ชื่นชอบ แต่เป็นความฝันที่เติบโตมาพร้อมกับเขาตั้งแต่วัยเด็ก จากวันที่เฝ้าดูการแข่งขันผ่านหน้าจอและจินตนาการว่าสักวันหนึ่งจะได้ลงสนามเหมือนนักเตะที่ชื่นชอบ วันนี้เขาได้ก้าวขึ้นมาสวมปลอกแขนกัปตันทีม พร้อมเรียนรู้ว่าหน้าที่ของผู้นำไม่ได้มีเพียงการพาทีมคว้าชัยชนะ แต่คือการสร้างความเชื่อมั่น ดูแลเพื่อนร่วมทีม และพาทุกคนก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
“ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็ก เพราะชอบดูการแข่งขัน และใฝ่ฝันอยากลงสนามเหมือนนักฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชอบ ยิ่งได้เล่นก็ยิ่งรู้ว่าฟุตบอลไม่ได้สอนแค่เรื่องชัยชนะ แต่ยังสอนให้รู้จักความรับผิดชอบ การมีวินัย และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทั้งในสนามและในชีวิต ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้เพียงลำพัง เราต้องเชื่อใจกัน ช่วยเหลือกัน และเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ทีมแข็งแกร่ง มากกว่าการมีนักเตะเก่ง ๆ เพียงคนเดียว”
เบื้องหลังการแข่งขันที่ผู้คนเห็นเพียง 90 นาที คือการฝึกซ้อมนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นในทุกวัน สำหรับ “น้องเก็ต” วิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์ ตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เส้นทางสู่ความฝันของนักฟุตบอลไม่ได้วัดกันแค่ในวันแข่งขัน แต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ต้องตื่นเช้า ดูแลร่างกาย ลงสนามฝึกซ้อม และแบ่งเวลาให้กับการเรียนอย่างมีวินัย
“หลายคนอาจเห็นแค่ตอนแข่งขันครับ แต่จริง ๆ แล้วเบื้องหลังคือการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง การตื่นเช้า การดูแลร่างกาย และการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทำทุกวัน ผมพยายามแบ่งเวลาให้ชัดเจนครับ เวลาเรียนก็โฟกัสเรื่องเรียน เวลาซ้อมก็เต็มที่กับการซ้อม ผมเชื่อว่าถ้าเรามีระเบียบวินัยและรู้จักบริหารเวลา เราสามารถทำทั้งสองอย่างให้ดีได้ครับ”
สำหรับนักกีฬา ทุกการแข่งขันย่อมมีทั้งวันที่สมหวังและวันที่ต้องผิดหวัง แต่สำหรับ “น้องติวเตอร์” ธนัชพงษ์ สอาดแก้ว ตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สิ่งที่สำคัญกว่าผลการแข่งขัน คือการได้เรียนรู้จากทุกครั้งที่ลงสนาม เพราะเขาเชื่อว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยผ่านความผิดพลาด
“เส้นทางนักกีฬาไม่มีใครชนะตลอดครับ ทุกคนต้องเคยเจอวันที่ผิดหวังหรือเล่นได้ไม่ดี แต่สิ่งสำคัญคือเราจะเรียนรู้อะไรจากวันนั้น และกลับมาพัฒนาตัวเองอย่างไร ทุกครั้งที่ผิดพลาด ผมจะพยายามมองว่ามันเป็นบทเรียนมากกว่าความล้มเหลว เพราะถ้าเราไม่ยอมแพ้ สุดท้ายเราจะได้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอครับ”
เรื่องราวของ 3 แข้งรุ่นเยาว์ ธนวิชญ์ วิภูสิทธิ์ และ ธนัชพงษ์ อาจเป็นเพียงตัวแทนของเยาวชนไทยอีกหลายพันคนที่กำลังเดินตามความฝันบนเส้นทางกีฬา แต่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกัน คือความเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว หากเกิดจากการฝึกฝน ความมีวินัย และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คุณค่าเหล่านี้เองที่ทำให้กีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตัวเอง
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ “Play with the Number Ones” ที่ไฮเออร์ยึดถือมาโดยตลอด ผ่าน การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและความร่วมมือกับองค์กรกีฬาระดับโลก เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ และในประเทศไทย แนวคิดนี้ได้ถูกต่อยอดสู่ DPE x Haier CUP 2026 เวทีฟุตบอลเยาวชนที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้จากการแข่งขัน พัฒนาทักษะ และเติบโตผ่านบทเรียนที่กีฬาได้มอบให้ ทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนคนหนึ่ง
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