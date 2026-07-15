บุกทลายค่ายมวยค้ามนุษย์ CIB ช่วยเยาวชนพ้นขุมนรก

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองและชลบุรี พร้อมด้วยองค์กรเอกชน ร่วมกันจับกุม นายนฤเบศฯ หรือ เช็คฯ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี, เป็นธุระจัดหาฯ และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดยจับกุมได้ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีกลุ่มบุคคลเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยในจังหวัดระยอง มีพฤติการณ์แอบแฝงนำนักมวยเยาวชนชายมาบังคับและติดต่อค้าประเวณีให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมรักร่วมเพศ เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปเพื่อทำการล่อซื้อบริการทางเพศจากนายนฤเบศฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลค่ายมวยดังกล่าว โดยนายนฤเบศฯ เสนอขายบริการทางเพศของเด็กนักมวยในค่ายราคาคนละ 3,000 บาท (โดยแบ่งให้ตนเอง 1,000 บาท และให้เด็ก 2,000 บาท)
จากนั้นนายนฤเบศฯ ได้นำตัวนักมวยเยาวชนจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นเด็กชายอายุ 13, 15 และ 16 ปี เดินทางมาส่งให้กับสายลับที่รีสอร์ตในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมนายนฤเบศฯ และเข้าช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายทั้ง 3 รายไว้ได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้สนธิกำลังกับทีมสหวิชาชีพและองค์กรพัฒนาเอกชน อาทิ Free a girls, GIRU, Destiny Rescue, Our Rescue Thailand, The scientia program และ LIFT International เข้าตรวจสอบค่ายมวยเป้าหมายในจังหวัดระยองเพิ่มเติม เพื่อคัดแยกเหยื่อและช่วยเหลือเยาวชนอีก 12 ราย ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เยาวชนในค่ายมวยดังกล่าวเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารโดยนายทุนชาวต่างชาติอีกด้วย ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ขอบคุณภาพ : FB ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)