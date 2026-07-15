ทรูวิชั่นส์ นาว ประกาศความพร้อม!! ถ่ายทอดสดลีกชั้นนำและฟุตบอลถ้วยยุโรปฤดูกาล 2026/27 ราคาสุดคุ้มกับแพ็กเกจ Season Pass เชียร์ทีมโปรดจุใจตลอดซีซั่น

ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลก ด้วยการประกาศคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลและฟุตซอลรายการใหญ่ประจำฤดูกาล 2026/27 อย่างเป็นทางการ มอบประสบการณ์ความบันเทิงและแมตช์การแข่งขันสุดเร้าใจส่งตรงถึงหน้าจอแฟนบอลชาวไทยให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันแบบสะใจเต็มอิ่มตลอดทั้งซีซัน โดยการันตีความมันส์จากการรับชมที่สมบูรณ์แบบด้วยฝีมือการพากย์เสียงสดจากทีมนักพากย์ระดับแถวหน้าของทรูวิชั่นส์ที่จะมาเติมเต็มอรรถรส เพิ่มความดุเดือด และเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของทุกๆ เกมการแข่งขันได้อย่างเข้าถึงอารมณ์
ความพิเศษในฤดูกาลนี้ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เอาใจคอบอลด้วยการขนทัพลีกฟุตบอลและฟุตซอลยอดนิยมมาให้รับชมกันอย่างจุใจ นำโดยศึกใหญ่จากยุโรปอย่าง ลาลีกา สเปน และ เซเรีย อา อิตาลี ร่วมด้วย สกอตติช พรีเมียร์ชิพ, เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย, ซาอุดี โปร ลีก ที่รวมซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไว้มากมาย ตลอดจนศึกโต๊ะเล็กขวัญใจชาวไทยอย่าง ฟุตซอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2026 ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ซึ่งถือเป็นเวทีที่แฟนกีฬาชาวไทยให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
นอกจากเกมลีกแล้ว ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ยังจัดเต็มความเดือดกับมหกรรมฟุตบอลถ้วยสุดยิ่งใหญ่ ที่พร้อมระเบิดความมันส์ในทุกระดับ เริ่มจากถ้วยใหญ่ของยุโรปที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ ทั้ง ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, ยูฟ่า ยูโรปา ลีก, ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก และถ้วยเปิดสนามอย่าง ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ รวมไปถึงฟุตบอลถ้วยในประเทศอย่าง คอปปา อิตาเลีย, ซูเปอร์คอปปา อิตาเลียนา และเดเอฟเบ-โพคาล เยอรมนี ขณะเดียวกันยังครอบคลุมความมันระดับทวีปอย่าง แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ และทัวร์นาเมนต์ คอนติเนนทัล ฟุตซอล ไม่เพียงเท่านั้น แฟนบอลในภูมิภาคอาเซียนและแฟนช้างศึกยังจะได้ส่งใจเชียร์กันแบบสุดเสียงกับรายการ อาเซียน แชมเปียนชิพ ฮุนได คัพ, อาเซียน ยู-23 แชมเปียนชิพ, อาเซียน วีเมนส์ เอ็มเอสไอจี คัพ และฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ ชอปปี คัพ ที่เข้มข้นทุกแมตช์
เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนบอลอย่างทั่วถึง ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) จึงได้ส่งแพ็กเกจสุดคุ้มราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทรู และดีแทค ในแพ็กเกจ NOW FOOTBALL ด้วยราคารายเดือนเพียง 199 บาทต่อเดือน หรือจะเลือกคุ้มค่าในระยะยาวกับแพ็กเกจ NOW FOOTBALL SEASON PASS ราคา 1,789 บาทตลอดฤดูกาล สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียมนี้ สามารถสมัครแพ็กเกจ NOW FOOTBALL ได้ในราคา 259 บาทต่อเดือน หรือเลือกรับชมแบบยาวๆ กับแพ็กเกจ NOW FOOTBALL SEASON PASS ในราคา 2,329 บาทตลอดฤดูกาล โดยแฟนบอลที่สนใจสามารถสมัครรับสิทธิ์แพ็กเกจรายฤดูกาลสุดคุ้มนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความมันในฤดูกาลใหม่ไปด้วยกัน
สัมผัสความมันระดับโลกด้วยตาคุณเองได้แล้ววันนี้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) ก็สามารถรับชม และเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ทุกการแข่งขัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV