อดีตทีมชาติเจ๋งชูตปล้นชัยคว้าแชมป์ ศรีภูมิ, มิดไนท์ผงาด TOA3×3 ร้อยเอ็ด

สนามที่ 10 สุดเดือด ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศบุกแดนอีสานซดที่ร้อยเอ็ดสร้างความคึกคักเช่นเคย โดยมีถึง 260 ทีมมาแย่งแชมป์ ไฮไลต์มีทั้ง "โอ๋ เพ็ญพรรณ" อดีตทีมชาติซีเกมส์หลายสมัยมาโชว์ฝีมือ ก่อนนำทัพที่เกือบแพ้รอมร่อ กลับมาคว้าแชมป์หวุดหวิด 21- 20 ด้านเจ้าถิ่นเมืองเกินร้อย ได้ศรีภูมิ ประกาศศักดา โค่นบัวหลวงฯ ทีมเก่งในรุ่น 23 ปี ขณะที่ Midnight all star สยายปีกภาคอีสาน คว้าแชมป์ไป 2 รุ่น
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development ในกีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โดยจะมีการดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ และสนามสุดท้าย จะนำแชมป์ทุกสนามในรุ่น 12-18 ปี มาชิงชัยชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาเป็นรางวัลด้วย
ก้าวสู่สนามที่ 10 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยปักหลักกันที่โดมอเนกประสงค์ร.ร.สตรีศึกษา ประจำจังหวัด สนามนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดมากมายมาร่วมพิธี โดยในพิธีเปิดและปิดมีนายพิชยา ตุระซอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน ร่วมด้วยนายจักรวาล เจริญทอง ผอ.รร.สตรีศึกษา, ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด, นายตุลธร ขามช่วง นายกสมาคมบาสเกตบอลจังหวัดร้อยเอ็ด ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและมอบรางวัล
การแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยไฮไลท์มีในรุ่นประชาชนหญิง ทีม เออแล้วแต่ มี "โอ๋"เพ็ญพรรณ โยธานันท์ อดีตทีมชาติสาวชุดเหรียญทองซีเกมส์หลายสมัย พบกับ Point Guard Academy แม้ทีมของอดีตทีมชาติ จะมีฝีมือที่เหนือกว่าและออกนำในช่วงต้นเกม แต่ผ่านไปสู้แรงฮึด และความเร็วของคู่แข่งไม่ไหว ถึงขนาดที่ Point Guard Academy ออกนำไป 20-18 ขออีกแต้มเดียวจะคว้าแชมป์ แต่มาโดนทีเด็ด ของ “โอ๋” เพ็ญพรรณ ชูตไกล 2 แต้มมาตีเสมอ 20-20 หลังจากนั้น Point Guard Academy ได้จังหวะปิดไม่ลง จึงโดนลงโทษให้ เออแล้วแต่ แซงเข้าวินไปอย่างหวุดหวิด 21- 20 เรืยกเสียงปรบมือจากผู้ชมสนั่นหวั่นไหว
อีกรุ่น ที่ได้รับความสนใจล้นหลามคือ รุ่น 23 ปีชาย ที่มี ศรีภูมิ ทีมเก่งแห่งอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าถิ่น โคจรมาพบ ทีมบัวหลวง-TSDT ทีมเก่งจากบุรีรัมย์ซึ่งปีที่แล้วกวาดแชมป์ จากรุ่น 18 ปีชาย มาอย่างถล่มทลายหลายรายการ แต่ด้วยเสียงเชียร์และแรงฮึด ทำให้ศรีภูมิเหมือนได้ยาดี ขึ้นวางทำแต้มเป็นว่าเล่น และไล่ป้องกันจนบัวหลวงคายพิษไม่ออก สุดท้าย ศรีภูมิ คว้าแชมป์ สกอร์ 18-14
ด้านภาพรวมของรายการ Midnight all star ทีม Academy จากขอนแก่น ขนขุนพลดาวรุ่งมาชุดใหญ่ ก่อนประกาศศักดาคว้าแชมป์ 12 ปี และ 18 ปีชายไปอย่างงดงาม ดังผลการแข่งขันดังนี้
รุ่น 12 ปีผสม รอบชิงชนะเลิศ MidNight ชนะ Too Much Sauce 13-12, ชิงที่ 3 MidNight AllStar B ชนะ KMB X 5-2
รุ่น 14 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ E-Fit Black ชนะ S PETROLEUM 17-15, ชิงที่ 3 UP ชนะ MidNight AllStar A 17-10, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ ขวัญใจมหาชน ชนะ SSK 15-3, ชิงที่ 3 CHARO shines of HMNT ชนะ สุรนารีวิทยา 5-3
รุ่น 16 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ ขำกลิ้งลิงกับหมา ชนะ E-FIT x KKWL A 21-13, ชิงที่ 3 พิชัยรักษ์ ชนะ SN Academy 11-9,ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ SSK A ชนะ สุรนารีวิทยา 16-8, ชิงที่ 3 E-FIT x KKWL ชนะ SSK B 11 - 7
รุ่น 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ MidNight AllStar ชนะ ปทุมรัตต์ A 10-8, ชิงที่ 3 E-FIT x KKWL A ชนะ SPK x Prasert 17-15, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ ราชประชานุเคราะห์ 51 ชนะ SSK A 22-10 ชิงที่ 3 4จตุรเทพ ชนะ อนุทินช่วยด้วย 11-7
รุ่น 23 ปีชาย ชิงชนะเลิศ ศรีภูมิ ชนะ บัวหลวง-TSDT 18-14, ชิงที่ 3 ศูนย์ฝึกนาฝาย ชนะ NEXTGEN 16-10
รุ่นประชาชนชาย ชิงชนะเลิศ สิริประพันธ์ เฮ้าส์ ชนะ สี่สิบห้า 21-10, ชิงที่ 3 KSW ชนะผ่าน ณเดชน์, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ เออ แล้วแต่ ชนะ Point Guard Academy 21-20 ชิงที่ 3 TMSU ชนะ เทเลทับบี้ 13-7
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 11 จะไปเยือนภาคเหนือ ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) จังหวัดลำพูน แข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.นี้