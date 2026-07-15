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เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือดต่อเนื่องกับการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ฤดูกาลที่ 17 เดินทางมาถึงสนามที่ 2 จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความเดือดทะลุปรอท! เหล่านักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จากทั่วภาคใต้ต่างโชว์ฟอร์มแกร่ง ประชันทักษะสุดเข้มข้นเพื่อแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายนนี้

บรรยากาศการชิงชัยในสนามที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์ที่กระหึ่มสนาม ทั้งประเภทฟุตบอลชาย, บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ต่างไม่มีใครยอมใคร ทุกทีมต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจหวังคว้าแชมป์สนามเพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ไปสร้างชื่อในระดับประเทศ ซึ่งธนาคารออมสินมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาพร้อมสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน ควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทของโครงการธนาคารโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

บทสรุปแชมป์และรองแชมป์สนามที่ 2 จังหวัดสงขลา
บาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (สุราษฎร์ธานี)
รองชนะเลิศ : โรงเรียนนราสิกขาลัย (นราธิวาส)

วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
ชนะเลิศ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
รองชนะเลิศ : โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง)

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
รองชนะเลิศ : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (สงขลา)

ทั้งนี้ สำหรับทีมชนะเลิศและรองจากสนามสงขลา จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (12 ทีมสุดท้าย) ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาท ที่จะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร

ห้ามพลาด!! เตรียมพบกับความมันส์แบบต่อเนื่องในสนามถัดไปที่จังหวัด “นครราชสีมา” ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคมนี้ และอย่าลืมลุ้นกันต่อกับอีก 3 สนามที่เหลือ ได้แก่ อุบลราชธานี, นครสวรรค์ และเชียงราย ซึ่งรับประกันความเดือดไม่แพ้กันแน่นอน!

มาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนไทยใน “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ไปด้วยกัน สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจ สามารถติดตามผลการแข่งขัน ตารางแข่งขัน ข่าวสาร และภาพบรรยากาศตลอดทั้งฤดูกาลได้ที่ Facebook/ TikTok/ Youtube : ออมสิน Youth Sports Festival

ทุกสนามมีเรื่องราว…ทุกแมตช์มีฮีโร่
แล้วพบกันในสนามที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา!










เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้
เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้
เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้
เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้
เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้
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