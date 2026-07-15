เดือด!! ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ สนาม "สงขลา" คัดตัวตึงเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยพฤศจิกายนนี้

เดือดต่อเนื่องกับการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ฤดูกาลที่ 17 เดินทางมาถึงสนามที่ 2 จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความเดือดทะลุปรอท! เหล่านักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จากทั่วภาคใต้ต่างโชว์ฟอร์มแกร่ง ประชันทักษะสุดเข้มข้นเพื่อแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายนนี้
บรรยากาศการชิงชัยในสนามที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์ที่กระหึ่มสนาม ทั้งประเภทฟุตบอลชาย, บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ต่างไม่มีใครยอมใคร ทุกทีมต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจหวังคว้าแชมป์สนามเพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ไปสร้างชื่อในระดับประเทศ ซึ่งธนาคารออมสินมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาพร้อมสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน ควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทของโครงการธนาคารโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
บทสรุปแชมป์และรองแชมป์สนามที่ 2 จังหวัดสงขลา
บาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (สุราษฎร์ธานี)
รองชนะเลิศ : โรงเรียนนราสิกขาลัย (นราธิวาส)
วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
ชนะเลิศ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
รองชนะเลิศ : โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง)
ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
ชนะเลิศ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
รองชนะเลิศ : โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (สงขลา)
ทั้งนี้ สำหรับทีมชนะเลิศและรองจากสนามสงขลา จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (12 ทีมสุดท้าย) ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาท ที่จะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร
ห้ามพลาด!! เตรียมพบกับความมันส์แบบต่อเนื่องในสนามถัดไปที่จังหวัด “นครราชสีมา” ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคมนี้ และอย่าลืมลุ้นกันต่อกับอีก 3 สนามที่เหลือ ได้แก่ อุบลราชธานี, นครสวรรค์ และเชียงราย ซึ่งรับประกันความเดือดไม่แพ้กันแน่นอน!
มาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนไทยใน “มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2569 (ออมสิน Youth Sports Festival 2026)” ไปด้วยกัน สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจ สามารถติดตามผลการแข่งขัน ตารางแข่งขัน ข่าวสาร และภาพบรรยากาศตลอดทั้งฤดูกาลได้ที่ Facebook/ TikTok/ Youtube : ออมสิน Youth Sports Festival
ทุกสนามมีเรื่องราว…ทุกแมตช์มีฮีโร่
แล้วพบกันในสนามที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา!