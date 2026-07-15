นักกอล์ฟเยาวชนร่วมกิจกรรม Play with Pro อุ่นเครื่องออลไทยแลนด์ฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย 7 คน เข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพ ก่อนการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ คลาสสิก 2026 ที่สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
กิจกรรมครั้งนี้นำโดย เอกปริษฐิ์ หวู่ แชมป์ ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 พร้อมด้วย นพรัฐ พานิชผล, เข้มข้น ลิมพะสุต และ รัชพล จันทวารา ร่วมออกรอบฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่น การบริหารเกม รวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชน
นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 7 คน ได้แก่ เจษฎา ช่วงประยูร, ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ, วรธันย์ เอี่ยมโรจน์เมธา, ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์, ภูริต วงศ์สว่าง, วันกร เบ็ญนุกูล และ พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์
โปรไท่ซู่ เอกปริษฐิ์ กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักกอล์ฟรุ่นน้อง พร้อมหวังว่าสิ่งที่ถ่ายทอดทั้งเรื่องการเล่นและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสนาม จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือของเยาวชนในอนาคต"
ด้าน ไตตั้น เจษฎา ช่วงประยูร นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย 15 ปี กล่าวว่า “การได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่น รวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้”
สำหรับกิจกรรม Play with Pro ครั้งต่อไป จะร่วมกับไทยแลนด์พีจีเอ ทัวร์ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ก่อนการแข่งขันรายการ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2026 ที่สนามลำลูกกา คันทรี คลับ จ.ปทุมธานี