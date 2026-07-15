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"ตีเลม็องส์" เซ็นสัญญา 5 ปี สวมเบอร์ 18 แทน "คาเซมิโร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คว้า ยูริ ตีเลม็องส์ มิดฟิลด์ แอสตัน วิลลา อย่างสมบูรณ์ เซ็นสัญญากัน 5 ปี

ยูไนเต็ด ควักเงิน 35 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,570 ล้านบาท) ตามค่าฉีกสัญญาของ กองกลางวัย 29 ปี ที่เพิ่งช่วย เบลเยียม ทะลุถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026

ตีเลม็องส์ ค้าแข้งที่วิลลา ปาร์ก นาน 3 ซีซัน หลังย้ายมาพิสูจน์ฝีเท้าระดับ พรีเมียร์ ลีก กับ เลสเตอร์ ซิตี เมื่อปี 2019

อดีตนักเตะ อันเดอร์เลชท์ และ โมนาโก จะสวมเสื้อหมายเลข 18 แทน คาเซมิโร ซึ่งอำลาถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังหมดสัญญาจบฤดูกาล 2025-26

ตีเลม็องส์ อดีตเพื่อนร่วมทีม เลสเตอร์ฯ ของ จอนนี อีแวนส์ โค้ชทีมชุดใหญ่ "ปิศาจแดง" เป็นผู้ยิงประตูศึกเอฟเอ คัพ รอบชิงชนะเลิศ 2021 พบ เชลซี และศึกยูฟา ยูโรปา ลีก พบ ไฟรบวร์ก เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


"ตีเลม็องส์" เซ็นสัญญา 5 ปี สวมเบอร์ 18 แทน "คาเซมิโร"
"ตีเลม็องส์" เซ็นสัญญา 5 ปี สวมเบอร์ 18 แทน "คาเซมิโร"