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Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​กรุงเทพมหานคร, 14 กรกฎาคม 2569 – Saucony Thailand Saucony Thailand (ซอคคือนี่ ประเทศไทย) แบรนด์รองเท้าและเครื่องแต่งกายวิ่งระดับโลก โดย บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวงานวิ่งระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย “Saucony BKK 10K” ซึ่งเป็นงานวิ่งได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน Saucony 10K Series ร่วมกับเมืองสำคัญของโลก ได้แก่ Berlin, London, Paris และ Hongkong สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Saucony Global ที่เลือกกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific) มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิ่งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งบนเส้นทางใจกลางกรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนคอมมูนิตี้นักวิ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน

​การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "RUN AS ONE" ซึ่งสะท้อนพลังของการรวมตัวของนักวิ่งทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ และทุกวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์ที่ผสมผสาน Performance, Lifestyle และ Running Culture เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน Sports Tourism ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย

​การแข่งขัน Saucony BKK 10K มีกำหนดจัดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 โดยเริ่มออก ตัวที่ สยามสแควร์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยใช้พื้นที่แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเป็นศูนย์กลางของงาน เพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งระดับโลกที่เชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและนานาชาติให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านเส้นทางการแข่งขันที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ​ภายในงานแถลงข่าว Saucony Thailand ได้เปิดเผยแนวคิดและทิศทางของโครงการ พร้อมประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดงานวิ่งระดับนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 5,000 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจในพื้นที่ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม

​นอกจากการแข่งขันแล้ว Saucony BKK 10K ยังได้รับการออกแบบให้เป็น Running Festival ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น Race Expo, Community Run, Shake Out Run, Partner Activities, Sport & Lifestyle Experiences และEntertainment Festival ซึ่งสะท้อนแนวคิดของ Saucony ในการสร้างคอมมูนิตี้ของนักวิ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน

​สิราภรณ์ วัฒนา​ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)​ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด กล่าวว่า "Saucony BKK 10K ไม่ใช่เพียงการแข่งขันวิ่ง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คน เมือง และวัฒนธรรมการวิ่งเข้าไว้ด้วยกัน เราต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่นักวิ่งจากทั่วโลกอยากมาเยือน พร้อมสร้างประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่สะท้อนจิตวิญญาณของ Saucony ภายใต้แนวคิด RUN AS ONE"

​ในงานยังมีการเปิดตัว Race Jersey, Finisher Medal, Race Experience และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแข่งขันที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากล รวมถึงกิจกรรมจากพันธมิตรและแบรนด์ชั้นนำที่จะร่วมสร้างสีสันให้กับงานตลอดสุดสัปดาห์การแข่งขัน
​Saucony Thailand เชื่อมั่นว่า Saucony BKK 10K จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการวิ่งไทย และเป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานวิ่งระดับนานาชาติ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle มากยิ่งขึ้น

​ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ Saucony Thailand และ Saucony BKK 10K รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://race.thai.run/sauconybkk10k โดยเปิดรับสมัครจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
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Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ
Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ
Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ
Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ
Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ