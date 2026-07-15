Saucony Thailand เปิดตัว "Saucony BKK 10K" งานวิ่งระดับนานาชาติที่ยกระดับกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร, 14 กรกฎาคม 2569 – Saucony Thailand Saucony Thailand (ซอคคือนี่ ประเทศไทย) แบรนด์รองเท้าและเครื่องแต่งกายวิ่งระดับโลก โดย บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวงานวิ่งระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย “Saucony BKK 10K” ซึ่งเป็นงานวิ่งได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน Saucony 10K Series ร่วมกับเมืองสำคัญของโลก ได้แก่ Berlin, London, Paris และ Hongkong สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Saucony Global ที่เลือกกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific) มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิ่งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งบนเส้นทางใจกลางกรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนคอมมูนิตี้นักวิ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "RUN AS ONE" ซึ่งสะท้อนพลังของการรวมตัวของนักวิ่งทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ และทุกวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์ที่ผสมผสาน Performance, Lifestyle และ Running Culture เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน Sports Tourism ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย
การแข่งขัน Saucony BKK 10K มีกำหนดจัดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 โดยเริ่มออก ตัวที่ สยามสแควร์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยใช้พื้นที่แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเป็นศูนย์กลางของงาน เพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งระดับโลกที่เชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและนานาชาติให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านเส้นทางการแข่งขันที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ภายในงานแถลงข่าว Saucony Thailand ได้เปิดเผยแนวคิดและทิศทางของโครงการ พร้อมประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดงานวิ่งระดับนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 5,000 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจในพื้นที่ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการแข่งขันแล้ว Saucony BKK 10K ยังได้รับการออกแบบให้เป็น Running Festival ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น Race Expo, Community Run, Shake Out Run, Partner Activities, Sport & Lifestyle Experiences และEntertainment Festival ซึ่งสะท้อนแนวคิดของ Saucony ในการสร้างคอมมูนิตี้ของนักวิ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สิราภรณ์ วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด กล่าวว่า "Saucony BKK 10K ไม่ใช่เพียงการแข่งขันวิ่ง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คน เมือง และวัฒนธรรมการวิ่งเข้าไว้ด้วยกัน เราต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่นักวิ่งจากทั่วโลกอยากมาเยือน พร้อมสร้างประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่สะท้อนจิตวิญญาณของ Saucony ภายใต้แนวคิด RUN AS ONE"
ในงานยังมีการเปิดตัว Race Jersey, Finisher Medal, Race Experience และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแข่งขันที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากล รวมถึงกิจกรรมจากพันธมิตรและแบรนด์ชั้นนำที่จะร่วมสร้างสีสันให้กับงานตลอดสุดสัปดาห์การแข่งขัน
Saucony Thailand เชื่อมั่นว่า Saucony BKK 10K จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการวิ่งไทย และเป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานวิ่งระดับนานาชาติ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle มากยิ่งขึ้น
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ Saucony Thailand และ Saucony BKK 10K รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://race.thai.run/sauconybkk10k โดยเปิดรับสมัครจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
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