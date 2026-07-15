“เดส์ชองส์” ไม่ปลื้ม เปิดประเด็นเปาเกมตัดเชือกบอลโลก ถามตรงมาตรฐานถึงหรือไม่?

ดีดิเย่ร์ เดส์ชองส์ กุนซือทีมชาติฝรั่งเศส จุดประเด็นร้อนหลังเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ เมื่อออกมาตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หลัง “ตราไก่” พ่าย สเปน 0-2 ต้องหยุดเส้นทางลุ้นแชมป์โลกไว้เพียงเท่านี้
เดส์ชองส์ ซึ่งเตรียมอำลาตำแหน่งหลังจบทัวร์นาเมนต์ ยอมรับว่าติดใจการเลือก อีวาน บาร์ตัน ลงทำหน้าที่ในเกมสำคัญระดับนี้ พร้อมตั้งคำถามว่า ผู้ตัดสินรายนี้มีมาตรฐานเพียงพอสำหรับเกมระดับรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกหรือไม่
“ผมมีคำถามที่อยากถามว่า ผู้ตัดสินมีศักยภาพและมาตรฐานมากพอสำหรับเกมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศจริงหรือ?” เดส์ชองส์ กล่าว
คำพูดดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทันที เพราะเกมระดับฟุตบอลโลก รอบตัดเชือก ต้องใช้ผู้ตัดสินที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด แต่ เดส์ชองส์ กลับมองว่ามาตรฐานการทำหน้าที่ในเกมนี้ยังมีเครื่องหมายคำถาม
อย่างไรก็ตาม กุนซือฝรั่งเศสยังยอมรับว่าทีมของเขาเองมีส่วนกับความพ่ายแพ้ หลังเล่นต่ำกว่ามาตรฐาน สร้างเกมรุกได้น้อย และปล่อยให้สเปนเป็นฝ่ายควบคุมจังหวะการแข่งขัน