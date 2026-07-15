อาถรรพ์ซ้อก้าดทำงาน ดีไอวายชุดฝรั่งเศสปุ๊ปตกรอบปั๊ป เหลืออาร์เจนตินาทีมเดียวยังไม่ร่วงบอลโลก

หลัง ฝรั่งเศส พ่าย สเปน 0-2 ตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 แฟนบอลพากันแซว “อาถรรพ์ซ้อก้าด” อีกครั้ง หลังทีมตราไก่กลายเป็นชาติล่าสุดที่ “ซ้อก้าด” หยิบเสื้อทีมชาติขึ้นมา DIY แล้วต้องพบกับความพ่ายแพ้
ก่อนหน้านี้ มีทั้ง ญี่ปุ่น, บราซิล, โปรตุเกส, นอร์เวย์ และล่าสุด ฝรั่งเศส ที่ต่างตกรอบหลังมีคอนเทนต์ DIY เสื้อทีมชาติ จนแฟนบอลแซวกันสนั่นว่า “ซ้อหยิบทีมไหน ทีมนั้นมีเสียว”
จะมีอยู่ เพียงชาติเดียว ที่ยังฝ่าอาถรรพ์นี้ได้ นั่นคือ อาร์เจนตินา ซึ่งแม้เคยถูกนำเสื้อมา DIY เหมือนกัน แต่ยังอยู่บนเส้นทางป้องกันแชมป์โลก และยังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ต่อไป