ทั้งที่สถิติยิงและจ่ายน้อย แต่ทำไมทุกทีมยังกลัว “ยามาล”

แม้ ลามีน ยามาล แข้งดาวเด่นของกระทิงดุ สเปน อาจจะยังไม่มีตัวเลขประตูหรือแอสซิสต์โดดเด่นในฟุตบอลโลก 2026 แต่สื่อต่างประเทศหลายสำนักเริ่มยกให้แนวรุกวัย 19 ปี เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สร้างอิทธิพลต่อเกมของทีมชาติสเปนมากที่สุด
ทุกครั้งที่ยามาลได้บอล คู่แข่งมักต้องส่งผู้เล่น 2-3 คนเข้ามารุมประกบ เพราะเจ้าตัวมีสกิลการเลี้ยงบอลและไปกับบอลที่อันตรายสุดๆ
จุดนี้เปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ สอดขึ้นมาสร้างโอกาส จนเกมรุกของสเปนไหลลื่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ แม้ 7 เกม หรือ 496 นาที ที่ลงเล่นในเวิลด์คัพหนนี้ ยามาล จะทำได้เพียงแค่ 1 ประตู และยังไม่มีแอสซิสต์ก็ตาม
ถึงตรงนี้ คุณค่าของ ยามาล อาจไม่ได้วัดจากจำนวนประตูหรือแอสซิสต์ แต่คือการทำให้ทั้งระบบเกมรุกของสเปนอันตรายขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่เจ้าตัวถูกยกให้เป็นคีย์แมน พา “กระทิงดุ” ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2
ขอบคุณภาพ : FIFA