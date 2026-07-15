สเปนร่ายมนต์ต้อนตราไก่ 2-0 ทะลุชิงฟุตบอลโลกในรอบ 16 ปี

สเปน โชว์คลาสลูกหนัง ต่อบอลไหลลื่นเนียนตา ต้อน ฝรั่งเศส 2-0 ทะลุชิงฟุตบอลโลก 2026 เกมนี้ทัพกระทิงดุเล่นไร้ที่ติ ครองบอลเหนือกว่า รุก รับ สอดประสานไหล่ลื่น มิเกล โอยาร์ซาบัล ซัดจุดโทษตั้งแต่ครึ่งแรก ก่อน เปโดร ปอร์โร่ ยิงปิดเกมช่วงกลางครึ่งหลัง ส่งสเปนเข้าไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2
เกมนี้ดำเนินมาถึงนานที 20 สเปน ได้จุดโทษ เมื่อ ลูกาส์ ดีญ แนวรับฝรั่งเศสเสียท่าไปหวดใส่ ลามีน ยามาล ในเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าจุดโทษทันที ก่อน มิเกล โอยาร์ซาบัล รับหน้าที่สังหารเข้าไป ให้สเปน นำ 1-0 โดยยังเป็นลูกที่ 5 ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้
นาที 30 ฝรั่งเศสเจอปัญหาใหญ่ เมื่อ วิมเลียม ซาลิบา เซ็นเตอร์ฮาล์ฟคนสำคัญของได้รับบาดเจ็บ ทำให้ต้องเปลี่ยน แม็กซองซ์ ลาครัวซ์ ลงมาเล่นแทน
ช่วงเวลาที่เหลือในครี่งแรก ฝรั่งเศสพยายามเปิดเกมเข้าไปลุ้นประตู แต่ไม่มีโอกาสจะแจ้งนัก จบครี่งแรก สเปน นำ 1-0
เข้าสู่ครึ่งหลัง เกมมาถึงนาที 58 สเปน โชว์คลาสต่อบอลเข้าทำกันอย่างไหล่ลื่นตั้งแต่หน้าปากประตู ก่อนสุดท้ายจะเป็นดาเนียล โอลโม ที่ชิ่งบอลหลุดแนวรับฝรั่งเศสให้ เปโดร ปอร์โร่ วิ่งสอดเข้าไปเลือกมุมยิงผ่านตัว ไมค์ เมญอง ส่งสเปน นำ 2-0
ช่วงเวลาที่เหลือ ฝรั่งเศสพยายามสร้างสรรค์จังหวะลุ้นประตู แต่ก็แทบไม่มีโอกาสจะแจ้ง หมดเวลา สเปน เอาชนะฝรั่งเศส 2-0 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศอีกครั้งในรอบ 16 ปี
สเปน อดีตแชมป์โลก ปี 2010 เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินา แชมป์เก่า หรือ อังกฤษ ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. (เช้าตรู่วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค.)
ขอบคุณภาพ : FIFA