บุญโชติ ดวล ไฟแรง เก๋าปะทะสด ศึกพลังใหม่

ค่ำคืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคมนี้ แฟนมวยห้ามพลาดกับความมันส์ในศึกมวยไทยพลังใหม่ ณ เวทีราชดำเนิน ไฮไลต์อยู่ที่การโคจรมาพบกันในคู่เอกระหว่างมุมแดง บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ กำปั้นวัย 20 ปีจากนครศรีธรรมราช ปะทะมุมน้ำเงิน ไฟแรง ช.ห้าพยัคฆ์ ดาวรุ่งวัยเพียง 16 ปีจากบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นแมตช์ที่แฟนกีฬาหมัดมวยต่างจับตามอง เกมนี้คือการวัดคมระหว่างความเก๋าและความสดอย่างแท้จริง ทางฝั่งบุญโชติพกสถิติคว้าชัยสี่ไฟต์รวด โดดเด่นด้วยสไตล์มวยซ้ายครบเครื่อง ไอคิวมวยสูงและมีลูกล่อลูกชนที่แพรวพราว ขณะที่ไฟแรงกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดสุดขีดจากการเก็บชัยชนะรวดในสามไฟต์ล่าสุด พกอาวุธหนักทั้งลูกถีบและการคลุกวงในล็อกตีเข่าที่เหนียวแน่นดุดัน
รูปเกมบนเวทีคาดว่าจะเปิดหน้าแลกกันอย่างคู่คี่สูสี แม้ดาวรุ่งจากบุรีรัมย์จะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายและความรวดเร็วในการเข้าทำ แต่การต้องเผชิญหน้ากับกระดูกมวยที่แข็งโป๊กถือเป็นบททดสอบสำคัญ
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