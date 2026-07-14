"รถถัง" โพสต์ถามเอฟซี คืนสังเวียน 28 ต.ค.นี้ อยากให้ชกกับใคร

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยคนดังโพตส์ถามแฟนๆ อยากให้ตนเองเจอใคร หลังมีคิวคัมแบ็คขึ้นสังเวียน 28 ตุลาคมนี้ ฉลองครบรอบ 30 ปี ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์
เจ้าตัวโพสต์ว่า “เตรียมตัวเลย !!! 30 ปี ค่ายมวย จิตรเมืองนนท์ 28 ตุลาคมนี้ อยากให้ผมเจอกับใครเมนต์มา เดี๋ยวจัดให้”
หลังโพสต์ดังกล่าว มีแฟนหมัดมวยๆและแฟนๆจำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงคู่ต่อสู้ที่อยากจะให้ รถถังเจอ อาทิ
“อยากให้เจอกับ ทาเครุอีกรอบครับถ้าเป็นไปได้ หรือไม่ก็เทนชิน หรือซุปเปอร์เล็กครับ”
“เจอ คาบีบ ครับ จัดครับบัง”
“อาคีฟ ไม่ก็ โยฮัน หรือ ชิมอน”
“เจออาคีฟ เจออัสลามจอน ถ้าชนะ 2 คนนี้ได้ ชิงแชมป์เลยครับ เก็บต่างชาติให้หมด ให้รู้ว่าปีศาจของรุ่นนี้กลับมาแล้ว”
“ทาเครุครับ จัดไปบัง”
“อยากให้เจอกับ เสือคิม ครับ”