สกาย-สปริ้นท์"พร้อมนำทัพ 44 ว่ายน้ำ ล่าเหรียญเอเชี่ยนเอจกรุ๊ป 2026 เริ่ม 17 ก.ค.นี้

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อ 44 นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป้นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ รายการ เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 (12th Asian Age Group Championships
2026) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2569 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
นำโดย 2 นักว่ายน้ำดาวรุ่งอนาคตไกล "สกาย"นายสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล วัย 17 ปี ลูกชายลูกเกด -เมทินี กิ่งโพยม" เจ้าแม่แห่งวงการโมเดลลิ่งไทย ที่ล่าสุดมีรายชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2026 ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นด้วย
อีกหนึ่งดาวรุ่ง"น้องสปริ้นท์"เด็กหญิงอรวี อินทพรอุดม สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 14 ปี ดีกรี 3 หรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันว่ายน้ำซีเอจกรุ๊ป 2025 ครั้งที่ 47 ที่ประเทศสิงคโปร์ ทายาทคนเดียวของ"เงือกเล็ก" ระวี อินทพรอุดม อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของผลงาน17 เหรียญทองจากกีฬาซีเกมส์ 5 สมัยติดต่อกัน ลงแข่งขันด้วยเช่นกัน
สำหรับรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำชุดเอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 จำนวน 44 คน มีดังนี้
1. นางสาววริศรา นพทอง 2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชินวีระพันธ์ 3. นางสาวปฤณภัทท สุนทรรังษี 4. เด็กหญิงชานิดา ควรชม 5. นางสาวมาเรีย เนดเดลกา 6. เด็กหญิงชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ 7. เด็กหญิงนภัค ไสยาวงศ์ 8. นางสาวณัฏฐณิชา โลหะจารุ 9. เด็กหญิงกชกร อยู่ยง
10. เด็กชายกิตติภูมิ พรไพศาลวิจิตร 11. นางสาวฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ 12. นายธนภัทร พิณเสนาะ 13. เด็กหญิงชัญญา พานเฟือง 14."สปริ้นท์"เด็กหญิงอรวี อินทพรอุดม 15. นางสาวณัฐกฤตา ลีกิจจาจร 16. เด็กหญิงภัสสร กริ่มวงรัตน์17. นางสาวกนิษฐา ตั้งนภากร 18. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทะละวงศ์ 19. เด็กหญิงณิศจิณณ์ เชี่ยวสรรพกิจ 20. นางสาวอลิซเบธยิ้ม กัลเมล21. เด็กหญิงกัญญาภัค รินทร22. เด็กหญิงมณี แก้วพิจิตร23. นายภูเรภัทร์ศรีโรจนันท์
24. เด็กชายนัฐชณิศ ไลศิริพันธุ์ 25. นายศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ 26. นายธีธัช เจริญทรัพยานันท์27. นายพิภัชกานต์ สร้างศิริ 28. นายสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล 29. นายศุภกร ใจกล้า
30. นายฐิติโชติ อ๋อง 31. เด็กชายศุภกร แก้วสุทธิพล 32. นางสาวพลอยปภัส ทองแดง
33. เด็กชายเปรมณัท อังศุสิงห์ 34. นายคมชาญ วิชาชัย 35. เด็กชายภัค ธรรมสาโรช 36. นายณัฐภัทร พิณเสนาะ 37. เด็กชายภูดิท ทรัพย์ภิญโญ 38. เด็กชายภูเมษ เพชรสากล 39. นางสาวพุทธรักษา สะตะ 40. นายกิตติ์ธีรัช รุ่งเขวง 41. นางสาวคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง 42. นายสร้างบุณ พลาศรี 43. นางสาวกัญณภัส ศิริเรืองชานนท์ 44. นางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์คง
โดยมี นายฐานันทร์ ไหลวารินทร์ เป็น ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย นายยุทธนา กุลตัน , Mr. James Francis Goddard ,นางสาวชวิศา ทวีทรัพย์สุนทร ,นายสุวรรณ ฉายศิริพันธ์ ,นายจารุเกียรติ กฤตินชินพัฒน์
สำหรับกีฬาว่ายน้ำรายการ เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026แข่งขันระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2569 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ชิงชัย 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาเข้าร่วม 615 คน จาก 34 ประเทศ เริ่มรอบแรก 8.00น. รอบชิงชนะเลิศ เริ่ม 16.30 น.