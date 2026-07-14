กกท. เปิดรับสมัครผู้ว่าการคนใหม่ยื่นใบสมัครด่วน 15–29 ก.ค. นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีคำสั่งลงนามโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2186 7111 ต่อ 1217 หรือ 7950 ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย hrm@sat.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.
กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร (วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์