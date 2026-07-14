“ซ้อก้าด” ปล่อยของ ดีไอวายเสื้อบอลฝรั่งเศส แฟนผวาอาถรรพ์ร่วงบอลโลก

แฟนตราไก่ ทีมชาติฝรั่งเศส มีหนาวๆร้อยๆ หลังล่าสุด “ซ้อก้าด” ณัฐชยานันท์ สุขวัฒนพร ดาว TikTok และเจ้าของแบรนด์บิวตี้ชื่อดัง หยิบเสื้อทีมชาติฝรั่งเศส มา DIY ดีไซน์เป็นแฟชั่นสุดน่ารักที่แฝงความเซ็กซี่ในสไตล์ตนเองอีกหน
นอกจากความน่ารักสดของชุดบอลทีมชาติในสไตล์ “ซ้อก้าด”ที่ลงมือตัดเย็บเองแล้ว แฟนคลับยังแห่ใส่ใจถึงอาถรรพ์เสื้อบอลที่ “ซ้อก้าด” เลือกหยิบมาดีไซน์ด้วย เพราะในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่า “ซ้อก้าด” จะหยิบชุดทีมชาติใดขึ้นมาออกแบบใหม่ ทีมชาตินั้นมีอันต้องพบกับความปราชัย และพ่ายแพ้ตกรอบฟุตบอลโลกไปทั้งหมด
โดยก่อนหน้านี้ “ซ้อก้าด” นำเสื้อฟุตบอล บราซิล ญี่ปุ่น และโปรตุเกส มาตัดเย็บดีไซน์ใหม่ ซึ่งทุกทีมที่หยิบขึ้นมาดีไซน์เป็นแฟชั่นชุดบอลโลกของ “ซ้อก้าด” ต่างกระเด็นตกรอบหมด จะมีเพียง อาร์เจนตินา ทีมเดียวเท่านั้น ที่เจ้าตัวนำมาดีไอวายตัดเย็บใหม่ และทีมฟ้าขาว ยังคงอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์โลก
ทั้งนี้ ทีมชาติ ฝรั่งเศส มีคิวลงดวลกับ สเปน ในฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ คืนนี้ 14 ก.ค.69 เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่วันพุธ ที่ 15 ก.ค.นี้ ส่วนอาร์เจนตินา จะลงเล่นรอบตัดเชือกกับ อังกฤษ เวลา 02.00 น. ของวันที่ 15 ก.ค.นี้ หรือตรงกับช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค.นี้