ULTRAMAN HERO RUN 2026 เปิดภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปีอุลตร้าแมน

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2569 – ถึงเวลาของเหล่าฮีโร่! เมื่อ อุลตร้าแมน ฮีโร่ระดับตำนานที่ครองใจแฟน ๆ ทั่วโลกมากกว่า 60 ปี เตรียมออกมาพบกับแฟน ๆ ชาวไทยในงาน ULTRAMAN HERO RUN 2026 งานวิ่งอุลตร้าแมนอย่างเป็นทางการ ที่จะพาทุกคนร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมน ผ่านประสบการณ์ที่ผสานกีฬา การท่องเที่ยว และความบันเทิงระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน
โครงการนี้จัดโดย บริษัท ฟันเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์จัดงานอย่างเป็นทางการจาก TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด ผู้แทนบริหารลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ครั้งพิเศษให้กับแฟน ๆ อุลตร้าแมนทุกเจเนอเรชัน ผ่านการแข่งขัน 3 สนาม ในประเทศไทย
คุณนิธิ พัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ฟันเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นวาระ ครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมน ฮีโร่ที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนหลายเจเนอเรชั่น เราจึงตั้งใจให้งานครั้งนี้เป็นมากกว่างานวิ่ง แต่เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว นักวิ่ง และแฟน ๆ ได้มาร่วมสร้างความทรงจำ พร้อมสัมผัสคุณค่าของอุลตร้าแมน ทั้งความกล้าหาญ ความหวัง และการไม่ยอมแพ้ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Hero Mission งานครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก อุลตร้าแมนยุคโชวะ ยุคเริ่มต้นของตำนานฮีโร่ ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศ กิจกรรม และการออกแบบภายในงาน เพื่อพาแฟน ๆ ย้อนกลับไปพบกับ ULTRAMAN, ULTRASEVEN และฮีโร่ในความทรงจำ พร้อมพบกับ ULTRAMAN, ULTRASEVEN และ KAIJU KANEGON ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมสร้างสีสันและเฉลิมฉลองกับแฟน ๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิด
คุณกวิน โรจน์รัตนาวาณิชย์ New Business Development Manager บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด กล่าวว่า
เราตั้งใจให้ ULTRAMAN HERO RUN 2026 ถ่ายทอดความเป็นอุลตร้าแมนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทุกองค์ประกอบ ทั้งในด้านบรรยากาศ กิจกรรม และรายละเอียดต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อให้แฟน ๆ รู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าสู่โลกของอุลตร้าแมนจริง ๆ อีกหนึ่งความพิเศษคือการนำแรงบันดาลใจจากอุลตร้าแมนยุคโชวะมาถ่ายทอดลงบน Race Pack เสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล ให้ทุกชิ้นเป็นมากกว่าของที่ระลึก แต่เป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางความทรงจำในโอกาสครบรอบ 60 ปีของอุลตร้าแมน
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟน ๆ และนักสะสมไม่ควรพลาด คือ Race Pack รุ่นลิมิเต็ด ที่ออกแบบขึ้นใหม่ภายใต้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก อุลตร้าแมนยุคโชวะ ลงบนเสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล และของที่ระลึกทุกชิ้น โดยผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น เพื่อให้เป็น Limited Collection ULTRAMAN HERO RUN 2026 เปิดภารกิจ 3 สนามทั่วประเทศไทย ได้แก่
• สนามแรก วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
• สนามที่สอง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• สนามสุดท้าย จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 (ติดตามกำหนดการอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้)
แต่ละสนามจะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมพิเศษแตกต่างกัน พร้อมต้อนรับทั้งนักวิ่ง แฟนคลับ และครอบครัว ให้ร่วมออกเดินทางไปกับภารกิจของเหล่าฮีโร่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม สนามแรก ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร ได้ทาง https://race.thai.run/ultramanherorunthailand โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม
สำหรับ สนามที่ 2 ณ สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ สนามที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี จะเปิดรับสมัครและประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสาร กำหนดการรับสมัคร และกิจกรรมพิเศษของแต่ละสนามได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ Ultraman Hero Run Thailand
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB: Ultraman Hero Run Thailand