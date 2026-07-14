ชามาเตฟีเวอร์ทั่วอเมริกา คนแห่ซื้อดื่มตามรอย “เมสซี่”

หากใครติดตามดูชีวิตนอกสนามของ ลิโอเนล เมสซี่ ในฟุตบอลโลกหนนี้ คงจะชินตากับภาพที่เจ้าตัวเดินถือถ้วยหน้าตาแปลกๆ พร้อมหลอดเหล็กดูดเครื่องดื่มสีเขียวเข้มติดตัวไปทุกที่ จนสื่ออเมริกาและแฟนบอลพากันสงสัยว่าเคล็ดลับความฟิตในวัยเกือบ 40 ปีของราชาฟุตบอลคนนี้คืออะไร
ล่าสุดสื่ออาร์เจนตินาและสื่อระดับโลก อย่าง The Independent เพิ่งรายงานปรากฏการณ์ “เมสซี่เอฟเฟค” ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อแฟนบอลแห่ไปกว้านซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้ตามร้านค้าและคาเฟ่ต่างๆ เพราะทุกคนอยากรู้ว่าดื่มแล้วจะวิ่งอึด วิ่งทนแบบ “เมสซี่” หรือไม่
เครื่องดื่มดังกล่าว เรียกว่า "ชามาเต" (Yerba Mate) เป็นชาสมุนไพรท้องถิ่น วิธีดื่มต้องชงในถ้วยน้ำเต้าพิเศษและดูดผ่านหลอดกรองที่เรียกว่า "บอมบียา" ความคลั่งไคล้ในเครื่องดื่มนี้เข้มข้นขนาดที่ว่า ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก แคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาต้องขนใบชามาเตน้ำหนักรวมกว่า 500 กิโลกรัม บินตรงข้ามโลกมาเพื่อซัพพอร์ตเมสซี่และเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะ
เครื่องดื่มชนิดนี้จะเพิ่มพลังงานสะอาดที่นิ่งกว่ากาแฟ เพราะชามาเตมีคาเฟอีนสูง ช่วยให้สมองตื่นตัวและมีสมาธิสูงมาก แต่ข้อดีคือมันไม่ทำให้เกิดอาการใจสั่นหรือพลังงานดิ่งวูบ เหมือนเวลาดื่มกาแฟ
นอกจากนี้ยังเป็นยาฟื้นฟูกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ เพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อหลังซ้อมหนัก และยังทำให้นักเตะฟื้นตัวได้ไว