จอมเตะหนุ่มประเดิมคว้าทองแดงเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก 2026

การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก 2026 รายการ "Chuncheon 2026 World Taekwondo World Cup Team Championships Series" ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ รายการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยด้วย ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.2569
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ชิงชัยวันแรก มีจอมเตะไทย ลงสนาม 1 ประเภท คือ ประเภททีมชาย โดยทีมเทควันโดหนุ่มไทย ประกอบด้วย บัลลังก์ ทับทิมเเดง, กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ, ธนาธร แซ่โจ และแจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองแดง เป็นการประเดิมได้สำเร็จ