24 แข้งทีมชาติไทยรายงานตัวเตรียมลุยอาเซียนคัพ “ฮัดสัน“ กระตุ้นทีมทำเต็มที่ แม้ไม่ใช่เต็งแชมป์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางเข้ารายงานตัว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 โดยการรายงานตัวครั้งนี้ นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย 24 นักกีฬา โดย พาตริก กุสตาฟส์สัน จะตามมาสมทบกับ ทีมในวันที่ 5 สิงหาคม นี้
แอนโธนี ฮัดสัน กล่าวว่า "ตัวผมได้แจ้งให้ทราบ หลังประกาศรายชื่อ และงาน FA Awards ร่วมกับ มาดามแป้ง "นวลพรรณ ล่ำซำ" นายกสมาคมฯ ว่าเป้าหมายของเรา ด้วยชุดผสมจะพยายามทำให้ดีที่สุด เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในมุมมองของตนทีมชาติไทย ไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ในครั้งนี้ ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเช่น เวียดนาม ที่ได้เตรียมทีมล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขณะที่สิงคโปร์ ก็เช่นกัน แต่ภาพรวม ตนพอใจกับขุมกำลังที่เรามีอยู่ ณ ปัจจุบัน เป้าหมายของเรา ณ ตอนนี้ คือทำให้เต็มที่ที่สุด"
"ผมคิดว่าเรามองข้ามทีมชาติเวียดนามไม่ได้ เพราะอย่างที่ทราบกัน พวกเขามีระยะเวลาเตรียมทีมที่นาน และหยุดลีกเพื่อรองรับ และได้นักเตะที่ดีที่สุด มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ การพูดแบบนี้ไม่ได้โยนความกดดันให้กับพวกเขา แต่เราพูดกันตามหน้ากระดาษ เพราะตามทฤษฎี เรามองข้ามพวกเขาไม่ได้จริงๆ"
"การที่ฟีฟ่า จะเพิ่มทีมเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ผมมองว่าเป็นข้อดีสำหรับชาติแบบเรา หลังจากที่ผมได้โอกาสทำงานกับหลายทีมชาติมา การเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก มันสร้างโอกาสในเชิงบวกให้กับหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของทีมชาตินั้น รวมถึงการลงทุน และภาพรวมของชาตินั้น แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดี มันจะช่วยกระตุ้นให้ทีมชาติต่างๆ ที่อันดับแรงกิ้งไม่ได้สูงมาก และไม่เคยเข้าร่วมฟุตบอลโลก จะมีแนวทางในการพัฒนามากขึ้น ทั้งการพัฒนาลีก และเยาวชนให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติ"
ด้าน พิชา อุทรา ที่มีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีกว่า กล่าวว่า "ตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับ แต่ทางแบงค็อก เพิ่งมาซ้อมเมื่อวานนี้วันเดียว ตัวผมมีการเตรียมตัวในช่วงพักเบรคไป ในการซ้อมแบบออนไลน์กับสโมสร ประมาณ 2-3 สัปดาห์"
"คิดว่าทุกๆที่ ทุกๆลีก ที่ไปต่างเป็นประสบการณ์ที่ดี อยู่ที่ตัวนักกีฬาจะเอามาปรับจูน ในลีกต่อๆไป อย่างไร ผมคิดว่าต้องปรับจูนเยอะพอสมควร เพราะในชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ และคนที่เคยติดมาแล้ว แต่ไม่ได้ติดมานานพอสมควร ก็ต้องพยายามเรียนรู้และปรับจูนเข้าหากัน ผมคิดว่าด้วยเวลาที่มีอยู่น่าจะเพียงพอ ถ้าเกิดทุกคนต่างทำงานหนัก เป้าหมายคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โฟกัสไปในทิศทางเดียวกัน"
"ประเด็นเรื่องฟุตบอลโลกที่จะเพิ่มทีม ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันมากเท่าไหร่ แต่สำหรับตัวผม ในเรื่องของการเพิ่มโควตา ทุกคนก็อยากทำผลงานปัจจุบันให้ดี เพื่อไปในจุดนั้นๆ และแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมเพรียงพอหรือยัง"
การแข่งขัน ASEAN Cup 2026 หรือ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม บี ร่วมกับ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนมา และ สปป.ลาว มีโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้
แมตช์แรก วันที่ 25 กรกกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16 สปป.ลาว พบ ไทย, แมตช์ที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ไทย พบ มาเลเซีย
แมตช์ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก ฟิลิปปินส์ พบ ไทย, แมตช์ที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ไทย พบ เมียนมา โดยถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now
สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 และ 18-19 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2569