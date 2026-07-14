สุชัย ชื่นชมนักเทนนิสไทยอันดับขยับ “ปรัชญา” ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักกีฬาเทนนิสไทยที่มีอันดับโลกสูงขึ้น จากการจัดอันดับของ สมาคมนักเทนนิสอาชีพชาย หรือ เอทีพี เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2569 ซึ่งปรากฏว่า "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสชาย มือ 1 ของไทยในประเภทคู่ ขยับขึ้น 4 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 100 ของโลกในประเภทชายคู่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ปรัชญาทำได้
ทางด้าน สมาคมเทนนิสหญิง หรือ ดับเบิลยูทีเอ ก็ประกาศผลการจัดอันดับเช่นกัน ในส่วนนักเทนนิสไทย "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี ขยับขึ้น 8 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 91 ของโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ ผ่านเข้าถึงรอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม "วิมเบิลดัน 2026" ที่ประเทศอังกฤษ ในขณะที่ "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว พุ่งขึ้นถึง 51 อันดับ ไปอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก หลังจบการแข่งขันที่รอบสาม ประเภทหญิงเดี่ยว "วิมเบิลดัน 2026" และก่อนหน้านี้ มนัญชญา เคยขึ้นไปติดท็อป 100 ของโลกมาแล้ว แต่ต้องหยุดพักเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่หลัง
นายสุชัย กล่าวว่า ในระดับเยาวชน ก็มีเด็กไทยติดท็อป 100 เยาวชนโลกเช่นกัน โดย "น้องพุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร นักหวดดาวรุ่งชายวัย 17 ปี ปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 62 เยาวชนโลก ซึ่งนอกจากการสนับสนุนของครอบครัวนักกีฬาแล้ว ทางสมาคมก็มีส่วนผลักดันนักกีฬาหลายคน โดยเฉพาะนักกีฬาที่อยู่ในโครงการ แอลทีเอที อคาเดมี่ ของสมาคม ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
"ที่ผ่านมา สมาคมได้พยายามปูพื้นฐานและสร้างนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดการแข่งขัน และส่งไปแข่งขันที่ต่างประเทศ ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง 4 คน และขอให้อันดับโลกสูงขึ้นอีกครับ"