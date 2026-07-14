“อิคคิว” โค่นมือ 4 โลก ขนไก่เจแปนโอเพ่น หญิงเดี่ยวไทยฟอร์มฝืดพาเหรดร่วงรอบแรก

"อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 18 ของโลก ระเบิดฟอร์มเก่ง โค่น โจนาธาน คริสตี้ มือ 4 ของโลกจากอินโดนีเซีย 2 เกมรวด 21-16, 21-14 ในการลงสนามรอบแรก (32 คน) แบดมินตัน เจแปน โอเพ่น 2026 รายการใหญ่ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่ญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา
ด้าน "บาส" เดชาพล กับ "เฟม" ศุภิสรา คู่มือ 4 ของโลกเอาชนะคู่รุ่นน้อง “เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ กับ “มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ 2-0 เกม 21-19 และ 21-12 ผ่านเข้ารอบ 16 คู่ ในประเภทคู่ผสม
ขณะที่ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 16 ของโลก แพ้ให้กับ ยี ฮงเหว่ย กับ นิโคล กอนซาเลซ ชาน คู่มือ 10 ของโลกจากไต้หวัน 1-2 เกม 21-15, 19-21 และ 19-21 จอดป้ายรอบแรกในประเภทคู่ผสม
ส่วนหญิงเดี่ยวไทย พาเหรดกันร่วงรอบแรก (32 คน) “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก พ่าย ซิม ยูจิน มือ 17 ของโลก จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 18-21, 19-21, “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 25 ของโลก พ่าย เฉิน หยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน 0-2 เกม 21-12 ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 20 ของโลก พ่าย มิเชล ลี มือ 13 ของโลก 0-2 เกม 17-21, 12-21