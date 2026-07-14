เยาวชนตัวแทนภาคแรก “Thai Domestic Power 2026”

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้าเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง กับโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Thai Domestic Power 2026 สร้างระบบพัฒนาเยาวชนกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันนักกีฬาที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและเวทีนานาชาติ
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ครั้งที่ 1 ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ได้ 20 นักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนภาคแรก ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการประกอบด้วยนักกอล์ฟหญิง 13 คน และนักกอล์ฟชาย 7 คน ได้แก่
นักกอล์ฟหญิง 13 คน
1.นวพร สุนทรียภาส
2.เอริสา บิณฑจิตต์ (สมัครเล่น)
3.กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (สมัครเล่น)
4.ณกานต์ เศรษฐภากรณ์ (สมัครเล่น)
5.ธราพัชร์ ปัญญา (สมัครเล่น)
6.นิยุตา เพชรคงกุล (สมัครเล่น)
7.ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ (สมัครเล่น)
8.พชรพรรณ โชตินุชิต (สมัครเล่น)
9.งามพรรณ จันทนะ (สมัครเล่น)
10.เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง (สมัครเล่น)
11.สิริกร โสมประโคน (สมัครเล่น)
12.ธัญญ์กาญจน์ ธวัชวงศ์เดชากุล (สมัครเล่น)
13.วริศรา สุขะประดิษฐ์ (สมัครเล่น)
นักกีฬาชาย 7 คน
1.ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (สมัครเล่น)
2.ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ (สมัครเล่น)
3.ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ (สมัครเล่น)
4.ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์พัฒนเสรี (สมัครเล่น)
5.พสธร ศิริจินดาพันธ์
6.ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ (สมัครเล่น)
7.โกมิน มินเสน (สมัครเล่น)
นักกีฬาทั้ง 20 คน จะก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคนิคการเล่น สมรรถภาพทางร่างกาย การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนประสบการณ์การแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต