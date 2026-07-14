ซีพี ออลล์ ร่วมยินดีดาวเด่นหมากล้อม ปิดศึก CP ALL CUP 2026 ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 แสน

ปิดฉากลงไปอย่างสวยงาม และอบอวลไปด้วยความภาคภูมิใจของเหล่านักกีฬาหมากล้อมกว่า 250 คน กับการแข่งขัน CP ALL CUP 2026 ซึ่งจัดโดย สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ศึกหมากล้อมรายการนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปลงแข่งขัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เปิดสนามประชันฝีมือเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร The Tara ถนนแจ้งวัฒนะ
รายการ CP ALL CUP 2026 นั้น ถือเป็น 1 ใน 14 รายการสำคัญของโครงการ Thailand Go Super Series 2026 โดยนักกีฬาจะแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนใน 14 รายการต่อเนื่องตลอดทั้งปี เฟ้นหายอดฝีมือ ซึ่งจะประชันกันในศึกสุดท้ายช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569
ด้าน นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการจัดการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนการสนับสนุน และยกระดับกีฬาหมากล้อมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง “นับจากจุดเริ่มต้นกีฬาหมากล้อมไทยในปี 2536 บนชั้น 2 ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขางามดูพลี ที่คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) ประเทศไทย และเป็นประธานชมรมฯ ท่านแรก จากนั้นได้เปลี่ยนสถานะเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในปี 2546 ทางซีพี ออลล์ ได้ร่วมเคียงข้างสนับสนุนสมาคมฯ มาโดยตลอด จนเกิดเป็น CP ALL CUP 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยตระหนักถึงคุณประโยชน์ของหมากล้อมเป็นอย่างดีว่า ไม่ได้เป็นเพียงเกมการแข่งขัน แต่เป็น ‘กีฬาแห่งปัญญา’ ที่ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และความอดทน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการแข่งขันในวันนี้จึงมิใช่การแข่งเพื่อผลแพ้ชนะ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวไปอีกขั้น”
การแข่งขัน CP ALL CUP 2026 แบ่งออกเป็น 8 รุ่น ได้แก่ High Dan (ระดับ 4-6 Dan) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนพล เตียวัฒนานนท์, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โอฬาร โรจนะบุรานนท์, รางวัลพิเศษ Best 4 Dan ได้แก่ ณัฐวัชร์ พ่อค้า, รางวัลพิเศษ Best Women ได้แก่ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ รุ่น 2-3 Dan ชนะเลิศ ได้แก่ พชรพล พัดเย็นชื่น, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พรเทพ สารคาม, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รฐนนท์ รุ่งแจ้ง รุ่น 1 Dan ได้แก่ ทศพิธ อินทสร, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อภิวิชญ์ โคตรสาร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันในรุ่น 1-2 Kyu, รุ่น 3-4 Kyu, รุ่น 5-6 Kyu, รุ่น 7-8 Kyu และ รุ่น 9-12 Kyu ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่นักหมากล้อมทุกท่านที่คว้ารางวัลในศึกครั้งนี้มาได้
CP ALL CUP 2026 นับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ ซีพี ออลล์ และ สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและบ่มเพาะ ‘เมล็ดพันธุ์’ ของวงการหมากล้อม ได้เติบโตและฉายแสงแห่งศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมยกระดับวงการหมากล้อมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ระดับสากลอย่างทัดเทียม