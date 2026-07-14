แมนฯ ยูเปิดตัว "ซานโตส" เซ็นสัญญาถึง 2031

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คว้า อันเดรย์ ซานโตส มิดฟิลด์ เชลซี ค่าตัว 50 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,240 ล้านบาท) อย่างสมบูรณ์ และกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายของการซื้อ-ขาย ยูริ ตีเลม็องส์ มิดฟิลด์ แอสตัน วิลลา
นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่า สโมสรยกเลิกแผนเซ็นสัญญา เอแดร์สัน มิดฟิลด์ อตาลันตา ค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,560 ล้านบาท) หลังผลการตรวจร่างกายระบุปัญหาอาการบาดเจ็บ
ยูไนเต็ด ตกลงค่าตัวกับ "สิงโตน้ำเงินคราม" ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และ กองกลางวัย 22 ปี ผ่านการตรวจร่างกาย พร้อมเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายน 2031 บวกอ็อปชันขยาย 1 ปี
การแถลงข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความมั่นใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ว่าจะสามารถปิดดีล ตีเลม็องส์ อีกราย
ตีเลม็องส์ วัย 29 ปี เป็นเป้าหมายของ "ปิศาจแดง" มายาวนาน โดย "บีบีซี สปอร์ต" สำนักข่าวของอังกฤษ รายงานว่า สัญญาของนักเตะระบุค่าฉีกสัญญา ทำให้การเจรจาง่ายขึ้น
อดีตผู้เล่น อันเดอร์เลชท์ และ แอสตัน วิลลา เป็นกำลังสำคัญของ เบลเยียม ชุดฟุตบอลโลก 2026 แต่พลาดลงเล่นแมตช์แพ้ สเปน 1-2 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เนื่องจากบาดเจ็บขณะอบอุ่นร่างกาย