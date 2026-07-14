เจ้าชายฮากอนตีกลองนำจังหวะ ชาวนอร์เวย์นับหมื่นทำไวกิ้งโรว์ต้อนรับฮีโร่บอลโลกกลับสู่มาตุภูมิ

แม้ทีมชาตินอร์เวย์จะยุติเส้นทางฟุตบอลโลก 2026 ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ หลังพ่ายให้อังกฤษในช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่ทันทีที่เดินทางกลับถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นักเตะทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลนับหมื่นคน ที่พร้อมใจกันออกมาฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีม
ไฮไลต์ของงานอยู่ที่ เจ้าชายฮากอน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ ซึ่งเสด็จร่วมต้อนรับนักเตะด้วยพระองค์เอง พร้อมทรงตีกลองนำจังหวะ ระหว่างที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ และเพื่อนร่วมทีม รวมถึงแฟนบอล ร่วมกันทำ “Viking Row” หรือท่าพายเรือไวกิ้ง สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและจิตวิญญาณนักรบของชาวนอร์เวย์ ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพระราชวังหลวง
แม้นอร์เวย์จะไม่มีถ้วยแชมป์ติดมือกลับบ้าน แต่ผลงานของทีมชุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ หลังกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี และทะลุถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่ปลุกความหวังและความศรัทธาให้กับวงการฟุตบอลนอร์เวย์อีกครั้ง