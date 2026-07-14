“ฮาลันด์” หิ้วแร็กคูนสตัฟฟ์กลับ แฟนฟุตบอลแห่แซว พร้อมถามซื้อมาทำไม?

แม้จะพาทีมชาตินอร์เวย์ไปไม่ถึงฝั่งฝันในศึกฟุตบอลโลก 2026 หลังตกรอบก่อนรองชนะเลิศ แต่ เออร์ลิง ฮาลันด์ ก็ยังสร้างไวรัลได้แม้อยู่นอกสนาม ล่าสุดเจ้าตัวและทีมเดินทางกลับถึงนอร์เวย์พร้อม “แร็กคูนสตัฟฟ์” ที่อุ้มติดตัวลงจากเครื่องบิน จนแฟนบอลทั่วโลกพากันสงสัยว่า ทำไมดาวยิงระดับโลกถึงเลือกหอบสัตว์สตัฟฟ์กลับบ้าน
คำตอบคือ ฮาลันด์ ซื้อแร็กคูนตัวดังกล่าวระหว่างที่ทีมชาตินอร์เวย์เก็บตัวแข่งขันฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกา โดยแวะร้านของที่ระลึกสไตล์คาวบอย Wild Bill’s Western Store ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส โดยหวังจะสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเลือกซื้อทั้งหมวกคาวบอย รองเท้าบูต เสื้อผ้า และของฝากหลายชิ้น
หนึ่งในนั้นคือ “Whiskey Raccoon” แร็กคูนสตัฟฟ์ที่กำลังถือขวดวิสกี้ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของร้าน มีราคาประมาณ 750 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 27,000 บาท โดยก่อนหน้านี้ ฮาลันด์ ยังเคยลงคลิปขณะเดินเลือกซื้อของในร้านผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนจะตัดสินใจซื้อและหิ้วกลับนอร์เวย์หลังจบทัวร์นาเมนต์
แม้ ฮาลันด์ จะไม่เคยอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกแร็กคูนตัวนี้เป็นพิเศษ แต่หลายฝ่ายมองว่าเป็นของที่ระลึกสุดแปลกจากทริปฟุตบอลโลก และสะท้อนบุคลิกขี้เล่นของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดี ยิ่งเมื่อฮาลันด์โพสต์ภาพพร้อมแคปชันสั้นๆ ว่า “It followed me home.” หรือ “มันตามผมกลับบ้านเอง” ก็ยิ่งทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัล และสร้างรอยยิ้มให้แฟนบอลทั่วโลก แม้เจ้าตัวจะเพิ่งผิดหวังจากการตกรอบฟุตบอลโลกก็ตาม