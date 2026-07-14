ฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทย U15 และ U19 พร้อมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซีย มุ่งสู่ความฝันบนเวทีนานาชาติ

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เดินหน้าผลักดันนักกีฬารุ่นเยาวชนสู่เวทีนานาชาติ ด้วยการส่งนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (U19) เข้าร่วมการแข่งขัน 2026 CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่ 5–8 สิงหาคม 2569 ณ เมืองซิซารัว (Cisarua) เขตโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การรับรองของสมาพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลก (CMAS)
ล่าสุด สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15)
เด็กชาย เชน สาระสุภาพ คาไปจ์
เด็กชาย กัญณ์ณัฐ ธนโชคกิติดร
เด็กหญิง กิตรดา ชินสว่างวัฒนกุล
เด็กชาย ครูซ สาระสุภาพ คาไปจ์
เด็กหญิง ณัฐพัชร บุญเป็นเดช
เด็กชาย ธนภัทร ทองสวัสดิ์
เด็กชาย ธีทัช นามโสม
เด็กชาย บารเมธฐ์ เงินโสม
เด็กหญิง รัชชริตา ชัยทวิชธานันท์
เด็กชาย ววินทร แก้วพวง
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (U19)
นาย กันตณัฐ นรนาถตระกูล
นาย ธีรวีร์ วงษ์วานเจริญ
นาย บุระ บุรกรรมโกวิท
นางสาว ปนัดดา แสงแก้ว
นาย พงศ์ศรันย์ โตโอฬารไชย
นาย พลกฤต วิเชียรพงษ์สาส์น
นาย พัสกร วิเชียรพงษ์สาส์น
นาย ภรัณยู ฉลาดจิต
นาย รชต จักรเครือ
นาย ศิริบุญ คล่องการพานิช
นาย สรวิชญ์ มากสินธุ์
นางสาว สุพัชชา รัตนศิริวิไลเลิศ
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับเอเชียนอกจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งผู้ตัดสินจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเจตณัฐ เหลืองอมรศักดิ์, นางสาวณิชาภัทร มากสินธุ์ และนายนิธิโชติ เรืองพานิช เข้ารับการอบรมผู้ตัดสิน Referee Level 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการตัดสินกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
สำหรับทีมงานผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย คุณวินเซนต์ โลว์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสิงคโปร์, คุณมาร์ติน คีธผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ, ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการทีม, ขอขวัญ วานิกร และ บวรรัตน์ นวลปาน ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ซึ่งร่วมกันวางแผนพัฒนาทีมทั้งด้านเทคนิค สมรรถภาพร่างกาย และการสร้างทีมเวิร์คอย่างต่อเนื่อง
วินเซนต์ โลว์ เปิดเผยว่า ทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน นักกีฬาทุกคนมีพัฒนาการที่น่าพอใจ และมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่โพเดียมให้ได้ พร้อมย้ำว่าจะไม่สร้างความกดดันให้นักกีฬา แต่จะผลักดันให้ทุกคนแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่
การเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการไล่ล่าชัยชนะ แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ การเติบโต และการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับนักกีฬารุ่นเยาวชนของไทย ทุกการฝึกซ้อมและทุกลมหายใจใต้น้ำ คือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่น ความมีวินัย และความกล้าที่จะก้าวตามความฝัน
ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไร นักกีฬาทุกคนคือความภาคภูมิใจของประเทศไทย เพราะพวกเขากำลังแสดงให้เห็นว่า "ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความพยายามที่ไม่เคยยอมแพ้"
ขอส่งแรงใจให้ทัพฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทย U15 และ U19 สู้เต็มที่ในทุกเกมการแข่งขัน และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฮอกกี้ใต้น้ำไทยบนเวทีเอเชีย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปก้าวสู่ความฝันในระดับนานาชาติ