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“ปรัชญา” อันดับคู่ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก "ลัลนา-มนัญชญา" อันดับโลกขยับเช่นกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาพันธ์นักเทนนิสชาย หรือ เอทีพี จัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการ และประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2569 ปรากฏว่า "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสชาย มือ 1 ของไทยในประเภทคู่ ชาวสงขลา ขยับขึ้นไป 4 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 100 ของโลกในประเภทชายคู่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำได้

ด้าน สมาคมเทนนิสหญิง หรือ ดับเบิลยูทีเอ ประกาศผลการจัดอันดับเช่นกัน ในส่วนนักเทนนิสไทย "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี จากนครศรีธรรมราช ขยับขึ้น 8 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 91 ของโลก ซึ่งผ่านเข้าถึงรอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม "วิมเบิลดัน 2026" ที่ประเทศอังกฤษ

ในขณะที่ "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักหวดชาวสิงห์บุรี พุ่งไปถึง 51 อันดับ ไปอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก หลังจบการแข่งขันที่รอบสาม ประเภทหญิงเดี่ยว วิมเบิลดัน 2026
“ปรัชญา” อันดับคู่ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก "ลัลนา-มนัญชญา" อันดับโลกขยับเช่นกัน
“ปรัชญา” อันดับคู่ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก "ลัลนา-มนัญชญา" อันดับโลกขยับเช่นกัน
“ปรัชญา” อันดับคู่ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก "ลัลนา-มนัญชญา" อันดับโลกขยับเช่นกัน