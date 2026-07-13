“ปรัชญา” อันดับคู่ติดท็อป 100 ของโลกครั้งแรก "ลัลนา-มนัญชญา" อันดับโลกขยับเช่นกัน

สมาพันธ์นักเทนนิสชาย หรือ เอทีพี จัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการ และประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2569 ปรากฏว่า "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสชาย มือ 1 ของไทยในประเภทคู่ ชาวสงขลา ขยับขึ้นไป 4 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 100 ของโลกในประเภทชายคู่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำได้
ด้าน สมาคมเทนนิสหญิง หรือ ดับเบิลยูทีเอ ประกาศผลการจัดอันดับเช่นกัน ในส่วนนักเทนนิสไทย "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี จากนครศรีธรรมราช ขยับขึ้น 8 อันดับ ไปอยู่ที่ อันดับ 91 ของโลก ซึ่งผ่านเข้าถึงรอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม "วิมเบิลดัน 2026" ที่ประเทศอังกฤษ
ในขณะที่ "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักหวดชาวสิงห์บุรี พุ่งไปถึง 51 อันดับ ไปอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก หลังจบการแข่งขันที่รอบสาม ประเภทหญิงเดี่ยว วิมเบิลดัน 2026