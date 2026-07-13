“วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” เปิดฉากเดือด!! ทีมหญิง-ทีมชาย ฟอร์มโหดตบน็อกเอาต์ ลุ้นตั๋วแชมเปียนส์ลีก

ไม่มีออมมือ เพราะนัดนี้แพ้ตกรอบ ศึก “วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” เปิดสนามนัดแรกสุดมัน “รร.สารคามพิทยาคม- รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด” นำทีมทะลุรอบแชมเปียนส์ลีก แฟนลูกยางเชียร์ต่อรอบคัดเลือก วันนี้ - 14 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารจันทนยิ่งยง หรือชมสดทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, YouTube), Ch7HD Sports (Facebook, TikTok) แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV
เปิดสนามอย่างเร้าใจ สมการรอคอย สำหรับการแข่งขัน วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 การแข่งขันกีฬาชนิดที่ 2 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ที่ ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ล่าสุดระเบิดความมันรอบคัดเลือกแบบน็อกเอาต์ ที่ทุกทีมต่างงัดฟอร์มเก่งลงสนามแบบไม่มีใครยอมใคร เพราะความพ่ายแพ้หมายถึงการยุติเส้นทางทันที โดยการแข่งขันนัดแรกทั้งประเภททีมหญิงและทีมชาย เต็มไปด้วยเกมคุณภาพและผลการแข่งขันสุดเข้มข้น ก่อนคัดทีมแกร่งเดินหน้าสู่รอบแชมเปียนลีกส์
ประเภททีมหญิง ประเดิมนัดแรก ไปเมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำการแข่งขันทั้งหมด 5 คู่ ผลปรากฏว่า
คู่ที่ 1 สาย A รร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชนะบาย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์
คู่ที่ 2 สาย Aรร.เทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ชนะ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม (3-0 เซต)
คู่ที่ 3 สาย A รร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ชนะ รร.โยธินบูรณะ (3-0 เซต)
คู่ที่ 4 สาย B รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชนะบาย รร.อุดรพัฒนาการ
คู่ที่ 5 สาย B รร.สารคามพิทยาคม ชนะ รร.ด่านขุนทด (3-0 เซต)
ประเภททีมชาย เปิดสนามนัดแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดีกรีความเดือดไม่แพ้กัน ลงสนามดวลพลังตบทั้งหมด 4 คู่ ผลปรากฏว่า
คู่ที่ 1 รร.ขามทะเลสอวิทยา ชนะ รร.มัธยมนครรังสิต (3-0 เซต)
คู่ที่ 2รร.สตรีสิริเกศ แพ้ รร.อัสสัมชัญ (0-3 เซต)
คู่ที่ 3 รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ แพ้ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (1-3 เซต)
คู่ที่ 4 รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ชนะ รร.สระบุรีวิทยาคม (3-1 เซต)
การแข่งขันรอบคัดเลือกแบบน็อกเอาต์ ยังคงดวลกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารจันทนยิ่งยง กรุงเทพมหานคร (ลงรถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) เข้าชมฟรี ! เริ่มคู่แรก เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่าน Ch7HD (Facebook, YouTube), Ch7HD Sports (Facebook, TikTok) แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV
จากนั้น เชียร์กันต่อในรอบแชมเปียนส์ลีก ซึ่งจะจับสลากแบ่งกลุ่มอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคมนี้ ก่อนเปิดสนามดวลพลังตบกันต่อในวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม ประเภททีมหญิง ทำการแข่งขันที่สนามโรงเรียนที่เข้ารอบ ประเภททีมชาย ที่อาคารจันทนยิ่งยง
และปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วย รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 โดยช่อง 7HD ถ่ายทอดสดจาก อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศร่วมลุ้นแชมป์ไปพร้อมกันแบบเต็มอิ่ม
ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.ch7.com/champ7hd/volleyball2026/
แฟนกีฬาสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV