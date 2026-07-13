"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ปิดจ็อบซัคเซนริง เก็บแต้มต่อเนื่อง ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนาม 5

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานต่อเนื่อง เก็บคะแนนสะสมในศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามที่ 5 เรซ 2 ณ สนามซัคเซนริง เซอร์กิต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงสนามเรซแรก โดยสามารถยกระดับความเร็วทะยานจากท้ายกริดมาคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 ซึ่งนับเป็นโพเดียมที่ 2 ในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามในเรซที่ 2 สถานการณ์นั้นต่างออกไป เมื่อ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" เริ่มเกมด้วยการประคองความเร็วและเก็บยางไว้ใช้ในช่วงท้ายเรซ แต่เมื่อการแข่งขันเข้าสู่ช่วง 5 รอบสุดท้าย ขณะที่เจ้าตัวอยู่อันดับที่ 11 และกำลังเร่งความเร็วเพื่อทำอันดับ แต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้น จนต้องประกาศธงแดงยกเลิกการแข่งขันไป
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" จบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 11 เก็บคะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน รวมมีคะแนนสะสมทั้งหมด 89 คะแนน รั้งอันดับที่ 6 ของตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาล โดยนักบิดดาวรุ่งไทยจะลงทำการแข่งขันสนามต่อไปที่ มิซาโน่ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 11-13 กันยายนนี้
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