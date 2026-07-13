ระยอง ประกาศศักดิ์ศรีเจ้าภาพ! เตรียมพร้อมจัดงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับชาติสุดยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมสุดยอดเยาวชนกว่า 15,000 คน “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร “สอง” วิภาวี “น้องเนย“ นักร้องแชมป์ ชิงช้าสวรรค์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ประชันศักยภาพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผนึกกำลัง อบจ.ระยอง และทุกภาคส่วน เดินหน้ายกระดับการศึกษาท้องถิ่นไทยสู่ยุค Next Gen ภายใต้แนวคิด “NEXT GEN Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรม” พร้อมเปิดเมืองต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคมนี้
ระยอง – จังหวัดระยอง ประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2569 ภายใต้แนวคิด “NEXT GEN Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรม” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2569 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่สุดของประเทศ เปิดเวทีให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 15,000 คน ร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมชิง ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุด ของการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
การแถลงข่าวจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, พันตำรวจโท ศักดิ์ชัย บูรณ์เจริญ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง, นายสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง และ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร และ“สอง” วิภาวี ร่วมแถลงข่าว สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่นไทยสู่อนาคต
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับประเทศครั้งสำคัญ พร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ระยองเป็น “เจ้าบ้านที่ดีที่สุด” รองรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศหลายหมื่นคน ทั้งด้านการจราจร ระบบรักษาความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉิน การคมนาคม โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และการดูแลราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือน พร้อมผลักดันให้มหกรรมครั้งนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของระยองในฐานะเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว และเมืองแห่งการเรียนรู้ของประเทศ
ด้าน นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า อบจ.ระยองเชื่อมั่นว่า “การศึกษา” คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดการแข่งขัน แต่เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดระยองในฐานะ Rayong Learning City พร้อมยกระดับการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล โดยได้เตรียมสนามแข่งขันกระจายกว่า 10 แห่ง ครอบคลุมโรงแรม สถานศึกษา และศูนย์จัดกิจกรรมทั่วจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้เข้าร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชนจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี
มหกรรมครั้งนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมระดับประเทศ ทั้ง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การแข่งขันทักษะวิชาการ 53 ประเภท 157 รายการ ครอบคลุมระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เวทีเสวนาด้านการศึกษา 3 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างเยาวชนยุค Next Gen รวมถึงพิธีมอบรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากทั่วประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การรวมตัวของบุคคลต้นแบบและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ อาทิ อาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ, ทศพล หิมพานต์, อาจารย์วิเชียร ถาว์มูล, ผศ.ดร.สุรินทร์ เมทะนี, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, ดร.สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ ครูสอนร้องเพลงระดับแนวหน้าของประเทศไทย, ดร.อภิชาติ ดำดี, อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ และ อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมตัดสินการแข่งขันในสาขาต่าง ๆ
ภายใต้แนวคิด “NEXT GEN Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรม” งานในปีนี้ได้นำอัตลักษณ์จังหวัดระยองและวรรณกรรมของ สุนทรภู่ มาผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ผ่านการออกแบบสัญลักษณ์และมาสคอต “สุดสาคร” และ “ม้านิลมังกร” เพื่อสะท้อนการเรียนรู้แห่งอนาคตที่หลอมรวมจินตนาการ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน พร้อมประกาศศักยภาพของการศึกษาท้องถิ่นไทยสู่เวทีระดับประเทศอย่างสง่างาม
การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2569 ณ จังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะเป็นมหกรรมการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของปี และเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
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