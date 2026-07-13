“ทรัมป์” เทใจเชียร์อังกฤษ ยก “เคน-จูด” กุญแจล่าแชมป์โลก

แอนดรูว์ จูเลียนี่ ผู้รับผิดชอบภารกิจฟุตบอลโลก 2026 ในทีมงานของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ผู้นำสหรัฐฯ เอาใจช่วยทีมชาติอังกฤษให้ก้าวไปคว้าแชมป์โลก พร้อมมองว่าหากสหรัฐฯ ทำไม่ได้ การที่ “สิงโตคำราม” มาคว้าแชมป์บนแผ่นดินอเมริกา ในวาระครบรอบ 250 ปีของประเทศ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจดจำ
จูเลียนี่ ระบุว่า ทรัมป์ ชื่นชอบ แฮร์รี่ เคน เป็นพิเศษ หลังเคยยกย่องว่าเป็นทั้ง “นักเตะที่ยอดเยี่ยม” และ “คนนิสัยดี” พร้อมเชื่อว่า กัปตันทีมชาติอังกฤษจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับ จูด เบลลิงแฮม ที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลัก โดยมองว่าอังกฤษเป็นทีมที่มีความสมดุลและมีศักยภาพมากพอจะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ หากรักษาความมั่นใจเอาไว้ได้
ทั้งนี้ เคน ก็เคยเปิดเผยว่า เขาเคยออกรอบตีกอล์ฟร่วมกับทรัมป์ ที่รัฐฟลอริดาเมื่อปลายปี 2024 และประทับใจฝีมือของอดีตนักธุรกิจวัย 78 ปีอย่างมาก ขณะที่โปรแกรมรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 อังกฤษมีคิวดวลกับอาร์เจนตินา ในคืนวันที่ 15 กรกฎาคม หรือ เวลา 02.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ตามเวลาไทย ซึ่งศึกที่ถูกจับตาว่าจะเป็นบททดสอบสำคัญของทัพสิงโตคำรามสู่ความฝันแชมป์โลกสมัยที่ 2 ด้วย